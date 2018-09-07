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الرئيسية | خارج الحدود | مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي يحتفي ببرشيد

مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي يحتفي ببرشيد

مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي يحتفي ببرشيد
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 07 شتنبر 2018 - 20:04

تحتفي الدورة ال 25 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر، التي ستقام في الفترة ما بين 10 و21 شتنبر الجاري، بالمسرحي المغربي عبدالكريم برشيد الذي ارتبط اسمه بالعديد من الكتابات أغنت الخزانة المسرحية المغربية والعربية.

وستعرف دورة هذه السنة بحسب المنظمين مشاركة 27 عرضا مسرحيا منها 10 عروض أجنبية و11 عرضا عربيا و6 عروض مصرية.

وتقام خلال أيام المهرجان فضلا عن العروض المسرحية ، عدة ورشات فنية تناقش مواضيع مرتبطة بالمسرح التجريبي والمعاصر، منها بالخصوص، تطوير الشخصية الدرامية ، والرقص الدرامي ، والكتابة المسرحية، فضلا عن لقاءات وندوات تتمحور مواضيعها "فلسفات الجسد في المسرح المعاصر"، و "25 سنة مهرجان بمناسبة اليوبيل الفضي".

وبالإضافة إلى المسرحي المغربي عبدالكريم برشيد، سيتم أيضا الاحتفاء بمبدعين مسرحيين آخرين ويتعلق الأمر بأسعد فضة (سورية)، وجواد الأسدي (العراق)، وحاتم السيد (الأردن)، وسامي عبدالحميد (العراق)، وعبدالله السعداوي (البحرين)، وعبدالعزيز السريع (الكويت)، وعز الدين المدني (تونس)، وفهمي الخولي (مصر)، ومحمد آدار (الجزائر)، ومحمد سلماوي وهدى وصفي (مصر).

كما يكرم المهرجان المسرحي الأميركي ديفيد هنري ونج، والسنغالية جيرمين اكوجني، والألمانيين هانز تيس ليمان وغابرييل براندستيتر، والإيطالية السويسرية فلوريا فراستو، والمصريان الفنان عزت العلايلي وناجي شاكر.

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