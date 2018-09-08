مركز أمريكي يرجح استعادة الإعصار فلورنس قوته

هسبريس - رويترز

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن من الواضح أن الضعف الذي اعترى العاصفة المدارية فلورنس انتهى وإن من المتوقع أن تستعيد قوتها لتتحول إلى إعصار بحلول ليل غد السبت أو يوم الأحد.

وقال المركز اليوم الجمعة أن العاصفة التي تستجمع قواها فوق المحيط الأطلسي تقع على بعد 1505 كيلومترات بين شرق وجنوب شرقي برمودا ومحملة برياح سرعتها القصوى تبلغ 100 كيلومتر في الساعة.

وأضاف المركز الموجود في ميامي أن خطر تأثر الساحل الشرقي للولايات المتحدة بفلورنس الأسبوع المقبل زاد كثيرا.