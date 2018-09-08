إسبانيا تنفي وجود أزمة دبلوماسية مع السعودية

هسبريس - إفي

أكدت الحكومة الإسبانية اليوم أنها ستدافع عن اتفاقها مع السعودية لتصنيع خمس فرقاطات في مدينة قادش بجنوب إسبانيا ونفت وجود أي أزمة دبلوماسية مع الرياض.

وقالت المتحدث باسم الحكومة ايسابيل سيلا اليوم في مؤتمر صحفي بقصر لا مونكلوا إن مدريد ستدافع عن هذا العقد وعمل شركة (نافانتيا) الحكومية المسؤولة عن تصنيع الفرقاطات لصالح السعودية.

وقالت مصادر من الحكومة الإسبانية إن وزارة الدفاع أصدرت هذا الأسبوع "بيان نوايا" بخصوص وقف بيع 400 قنبلة موجهة بالليزر للسعودية، لكنها ذكرت أن هذا الشأن يجب أن يجري التعامل معه في لجنة بين الوزارات.

وتعمل هذه اللجنة حاليا وستتخذ قرارا نهائيا بخصوص المسألة لتبلغ مجلس الوزراء به.

وستتشكل هذه اللجنة من ممثلين عن وزارات الدفاع والخارجية والصناعة والداخلية.

ووفقا للعفو الدولية، فإن إسبانيا باعت للسعودية في 2017 معدات عسكرية بقيمة 270 مليون يورو، ووصل حجم المبيعات لأكثر من 900 مليون منذ 2015 حين اندلع النزاع في اليمن.