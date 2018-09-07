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الرئيسية | خارج الحدود | متظاهرون يضرمون النار في قنصلية إيران بالبصرة

متظاهرون يضرمون النار في قنصلية إيران بالبصرة

متظاهرون يضرمون النار في قنصلية إيران بالبصرة
هسبريس - د .ب .أ
الجمعة 07 شتنبر 2018 - 19:45

أقدم عدد من المتظاهرين في محافظة البصرة، اليوم الجمعة، على حرق مقر القنصلية الإيرانية في المحافظة.

وتسبب إحراق القنصلية بأضرار مادية دون وقوع أية خسائر بشرية، بحسب قناة "السومرية نيوز" الإخبارية.

وأفاد مراسل السومرية في وقت سابق من اليوم الجمعة بأن عددا من المتظاهرين احتشدوا قرب مقر القنصلية الإيرانية في البصرة، فيما كانت تحاول القوات الأمنية إبعادهم عنها.

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