أوباما يوجه انتقادات حادة للرئيس الأمريكي ترامب

جون وايتسايدز*

وجه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما انتقادات حادة للرئيس دونالد ترامب وللجمهوريين وحث الديمقراطيين على التصويت في انتخابات الكونغرس التي تجرى في نوفمبر لإعادة "النزاهة والاحترام وسيادة القانون" للحكومة.

وقال أوباما في خطاب ألقاه في جامعة إلينوي إن الأمريكيين يعيشون الآن في "أوقات خطرة" واتهم الجمهوريين بتقويض التحالفات الدولية بتقاربهم مع روسيا وبأنهم تسببوا في ارتفاع حاد في عجز الموازنة الاتحادية.

وأضاف "خلال شهرين لدينا الفرصة لإعادة بعض أشكال التعقل في سياساتنا... هناك رقيب واحد على إساءة استغلال السلطة وهو أنتم وأصواتكم".

وقال أوباما، الذي أصاب بعض الديمقراطيين بالإحباط بسبب ابتعاده عن دائرة الضوء منذ تركه للرئاسة في يناير كانون الثاني 2017، إن الجمهوريين لا يريدون فيما يبدو ممارسة أي دور رقابي على سياسات ترامب.

وأضاف "هذا ليس من شيم المحافظين وهو بالتأكيد أمر غير طبيعي. إنه أمر غير معتاد. هذه رؤية تقول إن حماية سلطتنا ومن يدعموننا هي كل ما يهم حتى وإن كانت تضر بالبلاد".

*رويترز