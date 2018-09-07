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كُتّاب وآراء
أوباما يوجه انتقادات حادة للرئيس الأمريكي ترامب
وجه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما انتقادات حادة للرئيس دونالد ترامب وللجمهوريين وحث الديمقراطيين على التصويت في انتخابات الكونغرس التي تجرى في نوفمبر لإعادة "النزاهة والاحترام وسيادة القانون" للحكومة.
وقال أوباما في خطاب ألقاه في جامعة إلينوي إن الأمريكيين يعيشون الآن في "أوقات خطرة" واتهم الجمهوريين بتقويض التحالفات الدولية بتقاربهم مع روسيا وبأنهم تسببوا في ارتفاع حاد في عجز الموازنة الاتحادية.
وأضاف "خلال شهرين لدينا الفرصة لإعادة بعض أشكال التعقل في سياساتنا... هناك رقيب واحد على إساءة استغلال السلطة وهو أنتم وأصواتكم".
وقال أوباما، الذي أصاب بعض الديمقراطيين بالإحباط بسبب ابتعاده عن دائرة الضوء منذ تركه للرئاسة في يناير كانون الثاني 2017، إن الجمهوريين لا يريدون فيما يبدو ممارسة أي دور رقابي على سياسات ترامب.
وأضاف "هذا ليس من شيم المحافظين وهو بالتأكيد أمر غير طبيعي. إنه أمر غير معتاد. هذه رؤية تقول إن حماية سلطتنا ومن يدعموننا هي كل ما يهم حتى وإن كانت تضر بالبلاد".
*رويترز
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
LA PEUR S'EMPARE DES AMERICAINS QUI CRAIGNENT QUE LE PAYS SOUS TRUMP RISQUE DE BASCULER DANS LE NEANT.
UNE PARTIE DE CITOYENS AMERICAINS ,LES
MEDIAS,LES DEMOCRATES AINSI QUE BEAUCOUPS D'ANALYSTES DE RENOMEE PENSENT QUE LA GESTION DES AFFAIRES PAR TRUMP SERAIT DANGEREUSE ET RISQUEE COMME JAMAIS CONNUE PAR CE PAYS DANS LE PASSE...