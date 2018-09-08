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كُتّاب وآراء
فرنسا تتهم روسيا بالتجسس على قمرها الصناعي
كشفت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، اليوم عن أن العام الماضي شهد محاولة للتجسس على قمر صناعي فرنسي من قبل آخر روسي، وهو السلوك الذي وصفته بـ"العدائي".
وخلال زيارتها للمركز الوطني للدراسات الفضائية في تولوز، أوضحت بارلي أن القمر الصناعي الروسي (Louch-Olymp) اقترب بشكل مبالغ فيه من القمر الفرنسي (Athena-Fidus)، الذي يسمح باجراء الاتصالات العسكرية المشفرة الفرنسية.
وأوضحت وزيرة الدفاع "لقد اقترب كثيرا لدرجة أننا اعتقدنا أنه يريد الحصول على اتصالاتنا المشفرة"، مضيفة أنهم قاموا بعمل الاحتياطات اللازمة لتجنب عمليات التجسس.
وأضاف بارلي أن "محاولة التنصت على جيرانك ليس أمرا عدائيا فقط، بل تجسس"
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
NB : belle allemande, (je parle de voiture bien sûr ! x/x
A notre avis, se baser seulement sur le rapprochement des satellites pour en déduire l’espionnage, veut dire que la technologie des données militaires cryptées serait déjà dépassée de loin.
Signalons ici que le meilleur médecin aux USA est un marocain et qu’un autre compatriote est à l’ANASA
Que notre vieille amie en prenne note si elle veut bénéficier de nos lumières bienveillantes.