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الرئيسية | خارج الحدود | فرنسا تتهم روسيا بالتجسس على قمرها الصناعي

فرنسا تتهم روسيا بالتجسس على قمرها الصناعي

فرنسا تتهم روسيا بالتجسس على قمرها الصناعي
هسبريس - متابعة
الجمعة 07 شتنبر 2018 - 22:40

كشفت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، اليوم عن أن العام الماضي شهد محاولة للتجسس على قمر صناعي فرنسي من قبل آخر روسي، وهو السلوك الذي وصفته بـ"العدائي".

وخلال زيارتها للمركز الوطني للدراسات الفضائية في تولوز، أوضحت بارلي أن القمر الصناعي الروسي (Louch-Olymp) اقترب بشكل مبالغ فيه من القمر الفرنسي (Athena-Fidus)، الذي يسمح باجراء الاتصالات العسكرية المشفرة الفرنسية.

وأوضحت وزيرة الدفاع "لقد اقترب كثيرا لدرجة أننا اعتقدنا أنه يريد الحصول على اتصالاتنا المشفرة"، مضيفة أنهم قاموا بعمل الاحتياطات اللازمة لتجنب عمليات التجسس.

وأضاف بارلي أن "محاولة التنصت على جيرانك ليس أمرا عدائيا فقط، بل تجسس"

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Elbaja3di الجمعة 07 شتنبر 2018 - 22:16
La France sans ses anciennes colonies serait pire que la Roumanie juste un exemple :le Maroc versera à la France 200 millions de dollars pendant 100 ans pour les soi-disant infrastructures que les Français ont construit chez nous l'Algérie versera 400 millions,le Sénégal,la Côte d'Ivoire,la Tunisie,Centre Afrique ...les français vivent sur le dos des africains même après l'indépendance sans parler de l'industrie Française !! Qui achète les voitures françaises les allemands non les japonais non les américains non .....seulement les anciennes colonies
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2 - à 1 - Elbaja3di الجمعة 07 شتنبر 2018 - 23:23
Oui cher ami mais les anciennes colonies ne fabriquent rien de tout cela ... en plus ce serait dommage de bousiller une belle allemande sur ce qui reste des chemins des anciennes colonies ! ...x/x
NB : belle allemande, (je parle de voiture bien sûr ! x/x
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-3
3 - l'expert retraite bénévole الجمعة 07 شتنبر 2018 - 23:33
C’est peut-être la guerre des étoiles qui commence à pointer.

A notre avis, se baser seulement sur le rapprochement des satellites pour en déduire l’espionnage, veut dire que la technologie des données militaires cryptées serait déjà dépassée de loin.

Signalons ici que le meilleur médecin aux USA est un marocain et qu’un autre compatriote est à l’ANASA

Que notre vieille amie en prenne note si elle veut bénéficier de nos lumières bienveillantes.
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-1
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