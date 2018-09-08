24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
08/09/2018
الأيام القادمة
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:34
|07:03
|13:30
|16:59
|19:48
|21:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
- إقليم الأندلس الإسباني يطالب بتفعيل اتفاقية ترحيل القاصرين المغاربة
- أسئلة النقاش اللغوي والبيداغوجي
- "بلا هوادة": إدراج الدارجة في التعليم "شذوذ ومسخ"
- "سياش" يضاعف قروض المقاولات بمستويات قياسية
- خطيب بركان الموقوف
فضاء الصحة للشباب بالرحامنة .. آمال لبث الروح في "قطاع ميت" (5.00)
نشطاء ينقلون معركة رفض التجنيد العسكري الإجباري إلى الشارع (5.00)
نشطاء يُحملون الحقاوي مسؤولية "مجاعة" نزلاء خيرية تيط مليل (5.00)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
الأمن يتعامل مع "حادث كبير" شمال بريطانيا
السبت 08 شتنبر 2018 - 10:16
قالت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، إنها تتعامل مع حادث كبير في بلدة بارنسلي بشمال انجلترا.
وقالت شرطة ساوث يوركشاير "هناك وجود واضح بشدة للشرطة في وسط بلدة بارنسلي هذا الصباح... للتعامل مع حادث كبير. سنعلن مزيدا من المعلومات لاحقا".
وأضاف "والمطلوب من الناس توخي الحذر".