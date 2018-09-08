24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3407:0313:3016:5919:4821:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "بلا هوادة": إدراج الدارجة في التعليم "شذوذ ومسخ" (5.00)

  2. فضاء الصحة للشباب بالرحامنة .. آمال لبث الروح في "قطاع ميت" (5.00)

  3. نشطاء ينقلون معركة رفض التجنيد العسكري الإجباري إلى الشارع (5.00)

  4. المجلس الدستوري بفرنسا يؤيد قانون اللجوء والهجرة (5.00)

  5. نشطاء يُحملون الحقاوي مسؤولية "مجاعة" نزلاء خيرية تيط مليل (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الأمن يتعامل مع "حادث كبير" شمال بريطانيا

الأمن يتعامل مع "حادث كبير" شمال بريطانيا

الأمن يتعامل مع "حادث كبير" شمال بريطانيا
هسبريس - متابعة
السبت 08 شتنبر 2018 - 10:16

قالت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، إنها تتعامل مع حادث كبير في بلدة بارنسلي بشمال انجلترا.

وقالت شرطة ساوث يوركشاير "هناك وجود واضح بشدة للشرطة في وسط بلدة بارنسلي هذا الصباح... للتعامل مع حادث كبير. سنعلن مزيدا من المعلومات لاحقا".

وأضاف "والمطلوب من الناس توخي الحذر".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.