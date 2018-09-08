الأمن يتعامل مع "حادث كبير" شمال بريطانيا

هسبريس - متابعة

قالت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، إنها تتعامل مع حادث كبير في بلدة بارنسلي بشمال انجلترا.

وقالت شرطة ساوث يوركشاير "هناك وجود واضح بشدة للشرطة في وسط بلدة بارنسلي هذا الصباح... للتعامل مع حادث كبير. سنعلن مزيدا من المعلومات لاحقا".

وأضاف "والمطلوب من الناس توخي الحذر".