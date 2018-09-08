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الرئيسية | خارج الحدود | الإعدام شنقا لـ75 متهما في "اعتصام رابعة"

الإعدام شنقا لـ75 متهما في "اعتصام رابعة"

الإعدام شنقا لـ75 متهما في "اعتصام رابعة"
هسبريس - متابعة
السبت 08 شتنبر 2018 - 10:27

قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة حكمت، اليوم السبت، بالإعدام شنقا على 75 متهما بينهم أعضاء قياديون في جماعة الإخوان المسلمين في قضية فض اعتصام رابعة.

وقالت المصادر إن من بين صدر الحكم بإعدامهم العضوين القياديين في الجماعة محمد البلتاجي وعصام العريان والداعية المؤيد للجماعة صفوت حجازي والقيادي الإسلامي عاصم عبد الماجد.

وقُتل مئات من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين في فض الاعتصام يوم 14 غشت 2013 بعد نحو ستة أسابيع من عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة وسط احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما. كما لقي بعض رجال الأمن مصرعهم في فض الاعتصام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - واثق السبت 08 شتنبر 2018 - 10:51
لن ولم يترك فرعون مصر الجديد اي معارض في طريقه ليحكم مصر كما يروق له. بدعم الكيان الإسرائيلي. والسعودية والإمارات والبحرين. .....
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2 - هاني السبت 08 شتنبر 2018 - 11:03
وافينك أمريكان وافينك امنظمات حقوق الإنسان. حاضين غير المغرب
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24
3 - سعيد السبت 08 شتنبر 2018 - 11:06
لم يشبعوا من قتل ما يفوق الخمسة آلاف من المسالمين في ميدان رابعة والآن يزيدون خمسة و سبعون و الغرب صامت صمت القبور لأنهم عرب و مسلمون،،،،،
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20
4 - ملاحظ فقط السبت 08 شتنبر 2018 - 11:07
فكر الإخوان المتنور الخلي من البدع مرفوض عند حكام العرب الطغاة لانه يجعل كراسيهم تتعرض لخطر الزوال والانقراض لهذا كان الانقضاض عليهم لا يعرف رحمة منذ عبد الناصر حين أعدم السيد قطب وقتل حسن البنا في عهد السادات ظنا منهم أن القضاء على الفكرة تتم بالقضاء على هذين الرجلين ولكن خاب ظنهم وانتصرت الفكرة وكثر المؤيدون لها وجاء مبارك واستمرت الإعدامات تلو الاعدامات في صفوفهم حتى انقلب الشعب على الطاغية وبرز الإخوان من جديد وانتقلت زمام الأمور بين أيديهم ولكن هيهات للحق أن يتركوه يظهر حين جاء كبيرهم السيسي الذي أعلنها حرب إبادة عليهم وعلى من والاهم ولكن الباطل فقط ساعة والحق إلى قيام الساعة
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17
5 - Hicham السبت 08 شتنبر 2018 - 11:18
الدولة تستطيع اعدام كل اخوان المسلمين الموجودة في مصر ولكن لن تستطيع اعدام كل الشعب المسلم المصري ولكن ستنقلب الاوضاع قريبا ما حدث للقدافي سيحدث لسيسي الكافر والحكم لله تعالى و الرسول من بعد ثم الشعب المسلم المصري المسالم
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6 - Abdelhak السبت 08 شتنبر 2018 - 11:23
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أصبح الناس يموتون بدون رحمة ولا شفقة.
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7 - بوجمعة السبت 08 شتنبر 2018 - 11:24
ان لله وان اليه راجعون هدا هو حال المسلمين وهده هي خطط اعداء الاسلام ينصبون متمسلم لينفدوا مصالحهم واين حقوق الانسان عندما يتعلق الامر بمسلم وفرنسا تحاكم مغربيين في فرنسا وتهمتهم السب والشتم وهم ليس فرنسيين لمدا لا تحاكم السيسي واعوانه ومن ولاه (ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين)
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