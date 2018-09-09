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الرئيسية | خارج الحدود | جرعة مخدرات تنهي حياة مغني الراب "ماك ميلر"

جرعة مخدرات تنهي حياة مغني الراب "ماك ميلر"

جرعة مخدرات تنهي حياة مغني الراب "ماك ميلر"
هسبريس - متابعة
الأحد 09 شتنبر 2018 - 02:32

أعلن مسؤولون وفاة مغني الراب ماك ميلر عن 26 عاما في لوس أنجليس.

وقال بيان لمكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجليس إنه تم العثور على ميلر في منزله في حي ستديو سيتي ولم تكن هناك أي استجابة منه وأعلنت وفاته هناك.

وكان موقع "تي. إم. زد" الإلكتروني لأخبار المشاهير قد قال إن ميلر توفي نتيجة تعاطي جرعة زائدة من المخدرات.

وأكدت أسرة ميلر في بيان وفاته ووصفته بأنه كان " نورا ساطعا في هذا العالم لأسرته وأصدقائه ومعجبيه".

وكان ألبوم ميلر (بلو سايد بارك) قد تصدر قائمة أكثر الألبومات مبيعا في 2011 كما أنه واعد المغنية أريانا غراندي لفترة .

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