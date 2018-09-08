مباحثات أمريكية - يابانية لإبرام اتفاق تجاري

هسبريس - متابعة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه بدأ مباحثات لإبرام اتفاق تجاري مع اليابان في إطار الإجراءات الحمائية التي أطلقها ضد بعض شركائه التجاريين الرئيسيين.

وأكد ترامب في تصريحات صحفية على متن الطائرة الرئاسية المتجهة إلى منطقة فارجو بولاية داكوتا الشمالية بالوسط الغربي للولايات المتحدة: "لو لم نبرم اتفاقا مع اليابان، فاليابان تعرف أنها مشكلة كبيرة".

وشدد الرئيس الأمريكي على أن اليابان اتصلت بالحكومة الأمريكية الأسبوع الماضي.

جدير بالذكر أن ترامب يقيم علاقة طيبة حتى الوقت الحالي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي اجتمع معه مرات عديدة ودعاه إلى نادي الجولف الخاص به في ولاية فلوريدا.

وعلى هذا النحو يفتح الرئيس الأمريكي جبهة جديدة في التوترات مع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بعد فرضه ضرائب جمركية على الصين والاتحاد الأوروبي بسبب المعاملة الظالمة، التي في رأيه، تتلقاها المنتجات الأمريكية في تلك الأسواق.

كما اضطر إلى إعادة التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، السارية منذ عام 1994 مع المكسيك وكندا، بعد أن وصفها مرارا بأنها "كارثة".