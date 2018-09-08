التجارة الخارجية بالصين تلامس 3 تريليونات دولار

هسبريس - متابعة

ارتفعت نسبة التجارة الخارجية بالصين، ثاني قوة اقتصادية في العالم، بنسبة ما يقرب من 9.1% خلال الفترة بين يناير وغشت الماضيين عن الفترة نفسها في عام 2017 لتصل قيمتها إلى 19.43 تريليون يوان (2.85 تريليون دولار)، وفقا لما ذكرته جمارك البلد الآسيوي.

وزادت نسبة الصادرات في الفترة المذكورة بنحو 5.4% لتصل إلى 10.34 تريليون يوان (1.51 تريليون دولار)، في حين أن الواردات ارتفعت بنسبة ما يقرب من 13.7% لتصل إلى 9.09 تريليون يوان (1.32 تريليون دولار)، طبقا لما ذكرته الإدارة العامة للجمارك.

ويتوقع المحللون تضرر التجارة الخارجية في الصين خلال النصف الثاني من العام الجاري على خلفية الحرب التجارية الناشبة مع الولايات المتحدة، أحد أبرز شركائها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد الجمعة مجددا بفرض رسوم جمركية إضافية على الصين بقيمة 267 مليار دولار، ستضاف إلى 50 مليار مفروضة منذ يوليو الماضي وإلى 200 مليار تستعد حكومته بالفعل لفرضها.