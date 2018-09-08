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الرئيسية | خارج الحدود | الاحتلال يفرض طوقا عسكريا على الضفة وغزة

الاحتلال يفرض طوقا عسكريا على الضفة وغزة

الاحتلال يفرض طوقا عسكريا على الضفة وغزة
هسبريس - متابعة
السبت 08 شتنبر 2018 - 11:58

قررت سلطات الاحتلال فرض طوق عسكري على الضفة الغربية وقطاع غزة، بدءا من منتصف ليلة اليوم السبت، وحتى يوم الثلاثاء القادم، بذريعة الأعياد اليهودية.

وبحسب بيان للاحتلال، سيتم فرض الطوق بذريعة "عيد رأس السنة اليهودية" منذ منتصف ليل السبت الأحد (8 شتنبر) وحتى منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء (11 شتنبر).

ومنذ منتصف ليل الاثنين الثلاثاء (17 شتنبر)، سيفرض الطوق مجددا وسيتم رفعه في منتصف ليل الأربعاء الخميس (19 شتنبر) بذريعة ما يسمى بـ"عيد الغفران".

وسيفرض الطوق أيضا من منتصف ليل السبت الأحد (22 شتنبر) وحتى يوم الاثنين الأول من أكتوبر، بذريعة ما يسمى بـ"عيد العرش".

وقال جيش الاحتلال في بيانه إنه "سيتم (خلال الأيام المذكورة) حظر دخول أو خروج الفلسطينيين من وإلى الضفة الغربية أو عن طريق معابر غزة، خلال الأيام المذكورة، بالإضافة إلى منع حملة التصاريح من دخول "إسرائيل".

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