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بريطانيا تعتقل شخصا بعد واقعة طعن في بارنسلي
السبت 08 شتنبر 2018 - 13:45
قالت الشرطة البريطانية إنها اعتقلت شخصا بعدما وصفتها في وقت سابق بأنها "واقعة خطيرة" في بلدة بارنسلي بشمال انجلترا اليوم السبت.
وذكرت الشرطة أن رجلا أصيب بإصابات طفيفة بعد تقارير عن واقعة طعن في وسط البلدة.
وقالت شرطة ساوث يوركشير في بيان "تم اعتقال شخص واحد على صلة بالواقعة وهو الآن محتجز لدى الشرطة".
وأضافت "هناك تحقيق جار الآن... لتحديد ما إذا كانت الواقعة فردية وما إذا كان الشخص تصرف بمفرده".
وحثت الشرطة المواطنين على توخي الحذر.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - لاديني السبت 08 شتنبر 2018 - 14:19
هاهم الضباع المنفردة يضربون من جديد، على العالم محاربة التطرف الاسلامي ورصد وتوقيف كل اتباعه لإنقاذ البشرية
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