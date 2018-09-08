روحاني: إيران في حالة حرب فعلية مع أمريكا

هسبريس - د.ب.أ

أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، عن اعتقاده بأن بلاده في حالة حرب فعلية مع الولايات المتحدة.

وقال روحاني في طهران اليوم إن طريقة شن الحروب قد تغيرت، فالحرب لم تعد بالدبابات والقنابل لكنها تحولت إلى "حرب اقتصادية ونفسية ودعائية... وتحديدا هذه هي الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وحلفاؤها علينا في الوقت الراهن".

وطالب الرئيس الإيراني جميع الكتل السياسية بالتماسك في " ساحة القتال" لكي يظهروا للأمريكيين أن الشعب الايراني لن يستسلم وأنه على استعداد لدفع ثمن استقلاله.

يذكر أن الخروج أحادي الجانب للولايات المتحدة من الاتفاق النووي الايراني الموقع في 2015 وإعادة تطبيق العقوبات الأمريكية المعلقة أدى إلى حدوث أزمة اقتصادية حادة في إيران، وقد فقدت العملة الايرانية نحو 60% من قيمتها، كما أن التضخم يصل إلى أبعاد جديدة كل يوم.

ويواجه الرئيس الإيراني وحكومته انتقادات من أطراف مختلفة تتهمه بالمسؤولية عن الأزمة، فيما يرفض الرئيس هذه الانتقادات ويقول إن المسؤول عن ذلك هي سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المناوئة لإيران.

وأضاف روحاني: "إن حكام البيت الابيض يحيكون المؤامرات ضد الأمة الايرانية من ناحية، ومن ناحية أخرى يرسلون يبعثون دوما بالوسطاء من أجل إجراء مفاوضات". واستبعد الرئيس الايراني إمكانية حل المشاكل طالما استمر مثل هذا الضغط الاقتصادي على الإيرانيين.