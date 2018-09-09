أقدم مسجد في الإمارات يعود تاريخه إلى ألف عام

هسبريس - وام

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي اكتشاف أقدم مسجد في مدينة العين حيث يعمل علماء الآثار بالدائرة على دراسة الاكتشاف والذي يعود تاريخه إلى أكثر من 1000 عام مضت.

وكان علماء الآثار في دائرة الثقافة والسياحة قد اكتشفوا الآثار الإسلامية الجديدة بالقرب من موقع بناء مسجد الشيخ خليفة في العين وهي تتضمن عدة أفلاج وثلاثة أبنية عل الأقل والأكثر أهمية مسجد يعود إلى الفترة الذهبية المبكرة من العهد الإسلامي في فترة الخلافة العباسية قبل نحو ألف عام.

وقال رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي محمد خليفة المبارك إن المكتشفات الجديدة في العين تؤكد على مدى ثراء تاريخ المنطقة ما يتطلب المزيد من الدراسة والتحليل للتعمق في طبيعة الحياة في كل فترة زمنية.

وكشف خبراء الآثار أن هذه الأبنية وهي من الطوب بقايا قلعة صغيرة والعديد من الأبنية الأخرى وكان سكانها يحصلون على احتياجاتهم من المياه العذبة من أفلاج بنوها بالقرب منها.

وتتميز تقنية الفلج بتاريخ عريق في العين يرجع إلى 3000 عام وفي العصر الإسلامي الأول أدخل سكان العين العديد من التحسينات على تقنية بناء الأفلاج باستخدام اللبن المحروق لضمان استقرار ومتانة القنوات الممتدة تحت الماء وقد عثر على هذه الأفلاج في حالة جيدة.

ويعزز اكتشاف المسجد المبني باللبن مكانة مدينة العين على الخريطة العالمية كمركز حضاري منذ العصور الإسلامية الأولى.

ولاحظ علماء الآثار وجود محرابين في الغرفة الداخلية والساحة الخارجية فيما عثرو ايضاً على أجزاء من أواني استخدمت على الأرجح للوضوء أو أغراض أخرى داخل المسجد ويعود تاريخها إلى الفترة بين القرنين التاسع والعاشر الميلاديين وبناءً على هذه الاكتشافات واختبارات تحديد العمر الزمني بالكربون المشع لأحد الأفلاج المجاورة فإن هذا المبنى يعتبر أقدم مسجد معروف في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وترسم هذه الاكتشافات الأثرية إلى جانب بساتين نخيل التمر المعتمدة على مياه الأفلاج صورة أكثر وضوحاً للحياة في العين في العصور الإسلامية الأولى.

ووبالإضافة إلى الأواني الخزفية المستوردة من مناطق أخرى في الخليج العربي اكتشف علماء الآثار قطعاً من الخزف الصيني في المسجد والأبنية المجاورة ويتم إنتاج هذا الخزف الفريد والجميل في مقاطعة جوانجدونج في جنوب الصين.

وستسلط الأبحاث المستمرة في العين ومناطق أخرى في إمارة أبوظبي مزيداً من الضوء على حياة المجتمع المحلي خلال العصور الإسلامية الأولى.