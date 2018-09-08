فيروس "كورونا" يحصد 3 أرواح في السعودية

هسبريس - متابعة

كشفت وزارة الصحة السعودية، السبت، عن 3 وفيات وإصابة سيدة بمرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "فيروس كورونا"، خلال الأيام الماضية بالقصيم (وسط) المملكة.

وقالت الوزارة، إن الأسبوع الماضي شهد وفاة ثلاثة رجال في مدينة بريدة بمنطقة القصيم، من جراء إصابتهم بمرض فيروس كورونا، وإصابة سيدة واحدة في محافظة البكيرية (وسط).

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في 18 من يونيو الماضي، قالت إن مرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (فيروس كورونا) أسفر عن وفاة 23 شخصا في السعودية خلال الفترة الممتدة من 21 يناير الماضي إلى 31 ماي الماضي.