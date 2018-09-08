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الرئيسية | خارج الحدود | العراق يفرض حظر التجول في عموم محافظة البصرة

العراق يفرض حظر التجول في عموم محافظة البصرة

العراق يفرض حظر التجول في عموم محافظة البصرة
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 08 شتنبر 2018 - 15:42

أعلنت قيادة عمليات البصرة بالعراق اليوم السبت فرض حظر التجوال في عموم محافظة البصرة من الساعة الرابعة عصرا وحتى إشعار آخر.

ويأتي ذلك بعد ساعات من رفع إجراءات حظر التجوال في أرجاء المحافظة.

وقالت مصادر أمنية إن قوات من الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والاستخبارية تم نشرها في الشوارع الرئيسية، وبالقرب من الأبنية الحكومية، لبسط الأمن والاستقرار .

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