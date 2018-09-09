زعيم كوريا الشمالية يرغب في زيارة رسمية لروسيا

هسبريس - رويترز

نسبت وكالة الإعلام الروسية إلى فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد بالبرلمان الروسي قولها إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أكد استعداده لزيارة روسيا وذلك بعد اجتماعه معها في بيونجيانغ اليوم السبت.

وقالت ماتفيينكو بعد الاجتماع الذي استغرق أكثر من ساعة إن كيم "يريد السلام". وأضافت أن الاتفاق على توقيت ومكان زيارة كيم سيتم عبر القنوات الدبلوماسية.

وتابعت أن الزعيم الكوري الشمالي "أكد استعداده ورغبته في القيام بزيارة رسمية إلى روسيا... قال إنه لا يريد تأخير" الزيارة.

ونقلت ماتفيينكو عن كيم قوله إن "لقاء رئيس روسيا مهم جدا بالنسبة لي ويجب أن نناقش الملفات الاستراتيجية وآفاق التعاون بيننا وأود بالطبع أيضا أن نناقش عددا من القضايا المهمة على الساحة العالمية".

وقالت إنها نقلت رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كيم لكنها لم تدل بمزيد من التفاصيل عن مضمون الرسالة.

وأضافت أن كيم لن يتمكن من حضور منتدى في مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا الأسبوع المقبل لكنه سيرسل وفدا من مسؤولي بلاده.

وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن ماتفيينكو أن كوريا الشمالية تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن تنفيذ تدريجي للتعهدات المبرمة خلال قمة كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سنغافورة في يونيو.