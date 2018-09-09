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الرئيسية | خارج الحدود | القصر الرئاسي في برلين يفتح أبوابه أمام الجمهور

القصر الرئاسي في برلين يفتح أبوابه أمام الجمهور

القصر الرئاسي في برلين يفتح أبوابه أمام الجمهور
هسبريس - متابعة
الأحد 09 شتنبر 2018 - 03:48

فتح قصر الرئاسة الألماني في برلين (بليفيو)، السبت، أبوابه أمام الجمهور، وذلك في إطار اليوم المفتوح.

وأتيحت الفرصة للمواطنين لزيارة مقر عمل الرئيس الألماني والقيام بجولات في حدائق وقاعات قصر "بيليفو" التاريخي الذي اتخذ مقرا للرئاسة عام 1994 بعد إعادة توحيد ألمانيا.

ونظمت بهذه المناسبة فعاليات فنية واحتفالية عدة، إضافة إلى أنشطة سياسية.

وتميزت هذه الفعاليات بعرض مباشر من محطة الفضاء الدولية، حيث أجرى الرئيس الألماني شتاينماير حوارا مع رائد الفضاء الألماني الشهير ألكسندر غيرست.

وتم أيضا إقامة حفلات غنائية، شارك فيها فريق "دي برينتسن" (الأمراء)، إلى جانب أنشطة تفاعلية مخصصة للضيوف الشباب.

وانطلقت عقب يوم الجمعة فعاليات "المهرجان الشعبي" في حديقة قصر "بيليفو"، ودعي إليها نحو 4 آلاف مواطن تكريما لمشاركتهم في الأعمال التطوعية.

وتشارك إيطاليا كضيف شرف في فعاليات المهرجان هذا العام، إلى جانب ولاية سكسونيا الألمانية.

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