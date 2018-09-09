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الرئيسية | خارج الحدود | مصر تفتح مقبرة عمرها أربعة آلاف عام للجمهور

مصر تفتح مقبرة عمرها أربعة آلاف عام للجمهور

مصر تفتح مقبرة عمرها أربعة آلاف عام للجمهور
هسبريس - رويترز
الأحد 09 شتنبر 2018 - 05:34

سمحت مصر للجمهور بزيارة مقبرة عمرها نحو أربعة آلاف سنة في منطقة سقارة قرب الجيزة لأول مرة، السبت، سعيا لتنشيط السياحة.

واكتشف المقبرة الأثري زكي سعد في عام 1940 وهي خاصة بمسؤول مصري كبير اسمه ميحو وهو من أقارب أول ملوك الأسرة السادسة.

وتضمنت المقبرة غرفتان وتغطي الجدران رسومات لصاحب المقبرة وهو يصطاد فضلا عن صور لمظاهر حياة المصريين القدماء مثل الصيد والرقص الأكروباتي.

وعاش ميحو خلال حكم الملك بيبي وكان يحمل 48 لقبا مكتوبا على جدران غرفته.

وقال مصطفى الوزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار "مقبرة.. 4500 سنة.. دولة قديمة ..الأسرة سادسة فترة الملك بيبي، بنتكلم على مقبرة مش فردية، بنتكلم على مقبرة عائلية أب وابن وحفيد، بنتكلم على ميحو وبنتكلم على ابنه مري رع عنخ وبنتكلم على الحفيد حتب كا بنتكلم على صاحب المقبرة خد 48 لقبا".

ومنذ بداية العام اكتشف أثريون مقبرة عمرها 4400 عام في الجيزة وأخرى في المنيا جنوبي القاهرة. وتأمل مصر في أن تسهم هذه الاكتشافات في استعادة توافد السائحين الذي كانوا يقصدونها قبل انتفاضة عام 2011.

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