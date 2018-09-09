تراجع أعداد المعتقلين يغلق 93 سجنا روسيا

هسبريس - متابعة

ذكرت وزارة العدل الروسية أن تراجع أعداد السجناء في روسيا أدى إلى إغلاق 93 سجنا في سنوات السبع الماضية.

ونقلت مصادر صحافية محلية، السبت، عن نائب وزير العدل الروسي، فاليري ماكسيمينكو، قوله إن التعديلات التي طرأت على القانون الجنائي لعبت دورا في إغلاق هذا العدد من السجون في مختلف المناطق الروسية، مضيفا أن أغلب السجون التي تم إغلاقها خلال هذه القترة كانت في مناطق بعيدة ونائية ضمن الجغرافيا الروسية.

وفي هذا السياق، كشف ماكسيمينكو عن انخفاض قياسي في أعداد السجناء في روسيا، بلغ 200 ألف سجين منذ سنة 2000.

وأشار المسؤول الروسي إلى أن وزارة العدل الروسية استفادت من هذا التحول في تحسين وتطوير نظام السجون الروسية برمته.

وتضمنت تعديلات وزارة العدل السماح للمحكومين جنائيا بقضاء فترة سجنهم في السجون القريبة من أماكن سكناهم.