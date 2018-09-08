مسؤولون عراقيون يرفعون حظر التجول في البصرة

هسبريس - رويترز

قال الجيش العراقي إن مسؤولين في البصرة رفعوا، اليوم السبت، حظر التجول الذي فرض على المدينة منذ الرابعة مساء (1300 بتوقيت جرينتش).

وكانت شوارع البصرة هادئة بعد أيام من احتجاجات عنيفة هزت المركز النفطي في جنوب العراق.

وقال منظمو الاحتجاجات إنها ستتوقف اليوم لكن وجود قوات الأمن كان كثيفا في المدينة التي يقطنها ما يربو على مليوني نسمة.