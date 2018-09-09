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الرئيسية | خارج الحدود | وباء "حمى النيل" يقتل 17 شخصا في رومانيا

وباء "حمى النيل" يقتل 17 شخصا في رومانيا

وباء "حمى النيل" يقتل 17 شخصا في رومانيا
هسبريس - متابعة
السبت 08 شتنبر 2018 - 23:32

أفادت وزارة الصحة الرومانية، اليوم السبت، بأن 17 شخصا لقوا حتفهم بسبب وباء "حمى النيل".

وأوضح المصدر أن 166 حالة إصابة بالتهاب السحايا والمينانجيت الناجمة عن فيروس "حمى النيل" سجلت في رومانيا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة (2 ماي إلى 6 شتنبر الجاري)، مشيرا إلى أن 17 شخصا لقوا حتفهم بسبب الوباء الفتاك.

وأشار المصدر إلى أن أغلب حالات الوفاة سجلت في محافظة بوخارست (6 حالات) ومحافظة أياسي (3 حالات) ومحافظة أولت (حالتان)، وحالة واحدة في محافظات جالاتي، وكوفاسنا، وكونستانتا، وديموفيستيا، وتيليورمان ودولج.

وأكد المصدر أن هذا الوباء انتشر بسبب لدغات البعوض من مختلف الأنواع وقلة النظافة وتلوث المياه وغزارة الأمطار التي كونت بركا مائية راكدة. ودعت وزارة الصحة الرومانية المواطنين إلى احترام معايير الصحة والسلامة، وعدم زيارة الأماكن التي يوجد بها البعوض، خاصة على طول الأنهار والأحواض المائية.

وحسب أخصائيي وزارة الصحة الرومانية فإن "الناقلات الوحيدة للفيروسات تبقى البعوض والطيور، ولا تنتقل العدوى من شخص إلى آخر" .

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