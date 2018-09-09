وزير يتقدم متطرفًين إسرائيليين في اقتحام الأقصى

سعيد عموري من القدس*

اقتحم أكثر من 150 متطرفًا إسرائيليًا، على رأسهم أوري أريئيل، وزير الزراعة، باحات المسجد الأقصى في القدس، صباح الأحد.

وقال مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الأسلامية (تابعة للحكومة الأردنية)، فراس الدبس في بيان مقتضب، إن "أكثر من 150 متطرفًا اقتحموا المسجد الاقصى المبارك حتى الآن، وتواجد أوري أريئيل وزير الزراعة الاسرائيلي مع إحدى المجموعات المقتحمة".

وأشار الدبس إلى أن المستوطنين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات بحراسة الشرطة.

وفي سياق آخر، أشار الدبس إلى أنّ القوات الإسرائيلية الخاصة، اعتقلت موظف الإعمار في دائرة اوقاف القدس، رائد زغير، اثناء عمله في باحات الاقصى.

وفي العاميْن الأخيرين كثّف المستوطنون من اقتحاماتهم للمسجد الأقصى.

وتتزامن الاقتحامات مع قيود تفرضها الشرطة الإسرائيلية على حراس المسجد، وموظفي دائرة الأوقاف، والمصلين في المسجد.