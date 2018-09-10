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الرئيسية | خارج الحدود | خامنئي يحث الجيش الإيراني على ترهيب الأعداء

خامنئي يحث الجيش الإيراني على ترهيب الأعداء

خامنئي يحث الجيش الإيراني على ترهيب الأعداء
هسبريس - رويترز
الاثنين 10 شتنبر 2018 - 02:15

قال الموقع الرسمي للزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، الأحد، إن خامنئي حث القوات المسلحة على زيادة قدراتها "لترهيب" الأعداء في الوقت الذي تواجه فيه البلاد توترات متزايدة مع الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب من الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع القوى العالمية عام 2015 بهدف كبح قدرات طهران النووية مقابل رفع بعض العقوبات. وأمر ترامب بإعادة فرض العقوبات الأمريكية التي كانت معلقة تماشيا مع الاتفاق.

ونقل الموقع عن خامنئي قوله خلال مراسم تخريج دفعة جديدة من ضباط الجامعات العسكرية "لتعززوا قدراتكم قدر المستطاع لأن قوتكم ترهب العدو وترغمه على التراجع".

وأضاف "لقد أثبتت الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني بصمودها أمام أمريكا أنه في حال لم يخش شعب ما غضب الجبابرة ووثق بقدراته واستند إليها فسوف يدفع القوى العظمى نحو التراجع والاستسلام".

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