24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:36
|07:04
|13:29
|16:58
|19:45
|21:01
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تطوير لقاح جديد يكافح أخطر أنواع سرطان الجلد
- مئات التلاميذ يرفضون الالتحاق بالدراسة بتنغير
- "قادمون وقادرون" تطالب بإعادة الثقة للمغاربة
- زعيم كوريا الشمالية يرغب في زيارة رسمية لروسيا
- القصر الرئاسي في برلين يفتح أبوابه أمام الجمهور
هل تستدعي "الغريبة" و"البريوات" الخوف على مستقبل العربية؟ (5.00)
كوميديون مغاربة في قلب قضية تحرش .. والمشتكية ترفض التنازل (5.00)
- هل تستدعي "الغريبة" و"البريوات" الخوف على مستقبل العربية؟ - (118)
- شبكة تندد بموانع تدريس الأمازيغية وتنادي بميثاق وطني للغات - (67)
- هل يتحول المغرب إلى الشريك التجاري الأول للصين في إفريقيا؟ - (61)
- كوميديون مغاربة في قلب قضية تحرش .. والمشتكية ترفض التنازل - (58)
- هذه أسباب انتشار التطرف في صفوف الشباب المغاربة بأوروبا - (56)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
خامنئي يحث الجيش الإيراني على ترهيب الأعداء
قال الموقع الرسمي للزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، الأحد، إن خامنئي حث القوات المسلحة على زيادة قدراتها "لترهيب" الأعداء في الوقت الذي تواجه فيه البلاد توترات متزايدة مع الولايات المتحدة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب من الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع القوى العالمية عام 2015 بهدف كبح قدرات طهران النووية مقابل رفع بعض العقوبات. وأمر ترامب بإعادة فرض العقوبات الأمريكية التي كانت معلقة تماشيا مع الاتفاق.
ونقل الموقع عن خامنئي قوله خلال مراسم تخريج دفعة جديدة من ضباط الجامعات العسكرية "لتعززوا قدراتكم قدر المستطاع لأن قوتكم ترهب العدو وترغمه على التراجع".
وأضاف "لقد أثبتت الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني بصمودها أمام أمريكا أنه في حال لم يخش شعب ما غضب الجبابرة ووثق بقدراته واستند إليها فسوف يدفع القوى العظمى نحو التراجع والاستسلام".