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كُتّاب وآراء
رجال الإطفاء يكافحون حرائق الغابات في كاليفورنيا
يكافح رجال الإطفاء حرائق الغابات التي أدت إلى إغلاق طريق سريع في شمال كاليفورنيا مع امتداد النيران عبر منطقة جبلية في غابة شاستا ترينتي لليوم الرابع.
وقال رجال الإطفاء إنه بحلول مساء أمس السبت كان (حريق دلتا) قد أتى على 40500 فدان في سلسلة جبال كاسكيد منذ اندلاعه يوم الأربعاء في منطقة غابات على طول نهر سكرامنتو على بعد نحو 402 كيلومتر شمالي سان فرانسيسكو.
ولم ترد تقارير بوقوع إصابات خطيرة أو وفيات ولكن النيران عطلت بشكل كبير حركة السفر.
وتركز جهود رجال الإطفاء على حماية المنازل المتناثرة والتجمعات الصغيرة السكنية في منطقة النيران وهي غير كثيفة السكان.
وقال الكابتن براندون فاكارو المتحدث باسم قيادة عمليات مكافحة حريق دلتا إن النيران دمرت منزلين وألحقت أضرارا بمبنيين آخرين.
وصدرت أوامر لنحو 150 شخصا في مقاطعتي شاستا وترينتي للإجلاء. وإلى الشمال أبلغت السلطات نحو 1600 من سكان بلدة دونسموير بالاستعداد لمغادرة منازلهم في أي لحظة.
وانخفضت درجات الحرارة وارتفعت نسبة الرطوبة ليل الجمعة مما ساعد على تهدئة الأحوال الجوية الحارة نوعا ما التي عطلت جهود إطفاء النيران.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية في كوليدج بارك بماريلاند إن من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة من 35.6 درجة مئوية اليوم الأحد إلى 28.3 درجة مئوية بحلول يوم الثلاثاء.