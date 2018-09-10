أول حالة "حمى الخنازير" منذ 26 عاما في اليابان

هسبريس - رويترز

أعلنت وزارة الزراعة اليابانية الأحد أنها تأكدت من أول حالة تفش لحمي الخنازير في اليابان منذ 26 عاما وأنها علقت تصدير لحوم خنازير المزارع والخنازير البرية .

وقالت الوزارة إنه تم اكتشاف هذه الحمى في مزرعة بمدينة جيفو بوسط اليابان. وهذا النوع مختلف عن حمي الخنازير الأفريقية التي تفشت في الصين.

وأضافت الوزارة في بيان أن حمي الخنازير تحدث بين خنازير المزارع والخنازير البرية وهي غير معدية للبشر.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) إنه تم اكتشاف حمي الخنازير الأفريقية في الصين في أوائل أغسطس آب في 18 مزرعة أو مجزرا في ستة أقاليم.

وقالت الفاو الأسبوع الماضي إن من شبه المؤكد انتقال المرض من الصين إلى دول آسيوية أخرى.