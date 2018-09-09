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الرئيسية | خارج الحدود | الشرطة التركية تنقذ طفلة من الزواج بشاب عشريني

الشرطة التركية تنقذ طفلة من الزواج بشاب عشريني

الشرطة التركية تنقذ طفلة من الزواج بشاب عشريني
هسبريس - متابعة
الأحد 09 شتنبر 2018 - 13:43

في واقعة مثيرة أنقذت الشرطة التركية في مقاطعة ديار بكر جنوب، شرقي البلاد، طفلة كانت على وشك الزواج، بعد أن اقتحمت حفل الزفاف، وفق ما ذكرت صحيفة "حرييت" التركية، الأحد.

واقتحمت الشرطة الحفل في 5 سبتمبر الماضي، واحتجزت العريس (21 عاما) ووالديه، بعد أن علمت أن الشاب سيتزوج من طفلة تبلغ من العمر 14 عاما.

واصطحبت الشرطة الفتاة إلى وحدة رعاية الأطفال التابعة لها، حيث أخذت السلطات شهادتها وهي رفقة محام وطبيب نفساني، وهي الآن في رعاية وزارة الأسرة.

وتنتشر في تركيا زيجات الأطفال بشكل كبير، لا سيما في الأماكن الريفية والنائية بعيدا عن مراكز المدن، وهو ما تحذر منه على الدوام جماعات حقوق الإنسان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - خالتكم فاطمة الأحد 09 شتنبر 2018 - 13:53
خليو عباد الله تتزوج.
الى كانت هي راضية علاش
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