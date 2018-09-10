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الرئيسية | خارج الحدود | مفوضة أممية تطالب مصر بإلغاء أحكام الإعدام

مفوضة أممية تطالب مصر بإلغاء أحكام الإعدام

مفوضة أممية تطالب مصر بإلغاء أحكام الإعدام
هسبريس - رويترز
الاثنين 10 شتنبر 2018 - 05:05

حثت ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان محكمة النقض المصرية، الأحد، على الغاء أحكام الإعدام الجماعية التي أصدرتها محكمة مصرية بعد ما وصفتها باشليه بأنها "محاكمة غير عادلة" كما انتقدت قانونا يمنح حصانة قضائية لقيادات أمنية مصرية.

وكانت محكمة مصرية حكمت أمس السبت بالإعدام على 75 شخصا من بينهم قيادات إسلامية بارزة باتهامات نتجت عن اعتصام في عام 2013 انتهى بمقتل مئات المحتجين على أيدي قوات الأمن.

وقالت باشليه في بيان إنه إذا نُفذت أحكام الإعدام فسيمثل ذلك "إجهاضا جسيما للعدالة لا سبيل لإصلاحه".

وأضافت أن المتهمين حرموا من حقهم أن يكون لكل منهم محاميه الخاص ومن تقديم الأدلة في حين أن "النيابة لم تقدم أدلة كافية لإثبات جرم كل فرد على حدة".

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