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التخطيط لاغتيال ضباط وطيارين يسجن 6 أردنيين

التخطيط لاغتيال ضباط وطيارين يسجن 6 أردنيين
هسبريس - أ.ف.ب
الأحد 09 شتنبر 2018 - 19:48

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأحد، بسجن ستة أردنيين مددا تتراوح بين ثلاثة أشهر و15 عاما بعد إدانتهم بالتخطيط لاغتيال ضباط مخابرات وطيارين في سلاح الجو الملكي بمسدسات كاتمة للصوت ومتفجرات، بحسب مراسلة وكالة فرانس برس.

وحكمت المحكمة ذاتها خلال جلسة علنية على ثلاثة من المتهمين بالأشغال الشاقة 15 عاما لإدانتهم بتهمة "المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية" و"حيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية" و"تصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية" و"الترويج لأفكار جماعة إرهابية".

كما حكمت على متهم رابع بالأشغال المؤقتة خمسة أعوام بعد إدانته بتهمة "الترويج لأفكار جماعة إرهابية"، و"عدم الإبلاغ عن وجود مخطط إرهابي".

وبحسب لائحة الاتهام التي اطلعت عليها فرانس برس، فإن المتهمين، وجميعهم من الأردن وفي العشرينات من العمر، أحدهم كان مؤذنا في أحد مساجد عمان، وهم من مؤيدي تنظيم الدولة الإسلامية، تم اعتقالهم في سبتمبر من عام 2017.

وتنظر محكمة أمن الدولة أسبوعيا في قضايا تتصل بالإرهاب. وأغلب المتهمين من مؤيدي تنظيمي الدولة الإسلامية، أو منضمين إليها.

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