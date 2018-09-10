24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:36
|07:04
|13:29
|16:58
|19:45
|21:01
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "وعاشروهن بالمعروف" .. حملة للحد من الطلاق
- تطوير لقاح جديد يكافح أخطر أنواع سرطان الجلد
- مئات التلاميذ يرفضون الالتحاق بالدراسة بتنغير
- "قادمون وقادرون" تطالب بإعادة الثقة للمغاربة
- زعيم كوريا الشمالية يرغب في زيارة رسمية لروسيا
هل تستدعي "الغريبة" و"البريوات" الخوف على مستقبل العربية؟ (5.00)
كوميديون مغاربة في قلب قضية تحرش .. والمشتكية ترفض التنازل (5.00)
- هل تستدعي "الغريبة" و"البريوات" الخوف على مستقبل العربية؟ - (117)
- شبكة تندد بموانع تدريس الأمازيغية وتنادي بميثاق وطني للغات - (66)
- هل يتحول المغرب إلى الشريك التجاري الأول للصين في إفريقيا؟ - (61)
- كوميديون مغاربة في قلب قضية تحرش .. والمشتكية ترفض التنازل - (57)
- هذه أسباب انتشار التطرف في صفوف الشباب المغاربة بأوروبا - (56)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ترامب يضطر للشهادة تحت القسم في قضية قذف
ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية اليوم أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب سيضطر للشهادة كتابيا وتحت القسم في قضية قذف رفعتها سامر زيرفوس التي قامت بمقاضاته في يناير 2017.
ويأتي الإجراء استجابة لاتفاق تم التوصل إليه بين كلا الطرفين وتقديمه الأسبوع الماضي أمام محكمة نيويورك التي تنظر في القضية، طبقا لما ذكرته صحيفة (ذا واشنطن بوست).
ويطالب تشريع ولاية نيويورك بأن يتم هذا النوع من الشهادة، حتى لو كتابيا، تحت القسم، ولذلك ففي حالة الكذب قد يتعرض الشاهد للمعاقبة بشهادة الزور.
وتعود القضية إلى أكتوبر 2016 ، عندما أكدت زيرفوس، المتسابقة السابقة بالموسم الخامس لبرنامج (The Apprentic) التلفزيوني الشعبي الذي كان ترامب يقدمه منذ سنوات، في خضم الحملة الانتخابية أن الرئيس الحالي كان قد تحرش بها جنسيا.
ورفض ترامب تلك المزاعم علنا وشن هجوما على زيرفوس في مرات عديدة، مما جعلها تقرر رفع دعوى قذف بحقها ضده