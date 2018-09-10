24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:36
|07:04
|13:29
|16:58
|19:45
|21:01
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "وعاشروهن بالمعروف" .. حملة للحد من الطلاق
- تطوير لقاح جديد يكافح أخطر أنواع سرطان الجلد
- مئات التلاميذ يرفضون الالتحاق بالدراسة بتنغير
- "قادمون وقادرون" تطالب بإعادة الثقة للمغاربة
- زعيم كوريا الشمالية يرغب في زيارة رسمية لروسيا
هل تستدعي "الغريبة" و"البريوات" الخوف على مستقبل العربية؟ (5.00)
الضريبة الرقمية على "عمالقة أمريكا" تشق صف الاتحاد الأوروبي (5.00)
- هل تستدعي "الغريبة" و"البريوات" الخوف على مستقبل العربية؟ - (117)
- شبكة تندد بموانع تدريس الأمازيغية وتنادي بميثاق وطني للغات - (61)
- هل يتحول المغرب إلى الشريك التجاري الأول للصين في إفريقيا؟ - (60)
- كوميديون مغاربة في قلب قضية تحرش .. والمشتكية ترفض التنازل - (57)
- هذه أسباب انتشار التطرف في صفوف الشباب المغاربة بأوروبا - (56)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الجماعات المسلحة "تثبت" وقف إطلاق النار بليبيا
قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الأحد إن الجماعات المسلحة التي تتقاتل للسيطرة على العاصمة طرابلس وافقت على إنشاء آلية "لتثبيت" وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إلى في الآونة الأخيرة.
كانت الأمم المتحدة قد أقنعت عدة جماعات على وقف الاقتتال الذي أودى بحياة العشرات في طرابلس وهي واحدة من مناطق كثيرة تعمها الاضطرابات في ليبيا.
وقالت البعثة في حسابها على تويتر "تحت رعاية الممثل الخاص غسان سلامة اتفقت الأطراف اليوم على تجميد حركة القوات واستحداث آلية مراقبة وتحقق لتثبيت وقف إطلاق النار ووضع خطة لانسحاب التشكيلات المسلحة من المواقع السيادية والمنشآت الحيوية وإحلال قوات نظامية".
وقالت البعثة إن سلامة حث الجماعات المسلحة خلال اجتماع على معالجة القضايا من خلال التفاهم وليس عبر إراقة الدماء.
ولم تقدم البعثة تفاصيل.
وتخضع طرابلس رسميا لسيطرة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا لكن الجماعات المسلحة التي تعمل مع حكومة الوفاق تتحرك بمعزل عنها. ويخضع شرق ليبيا لحكومة منافسة.
وبدأ القتال في نهاية شهر أغسطس آب لأن جماعات مسلحة خارج طرابلس عارضت تحالفا لأربع جماعات مسلحة كبرى يسيطر على أموال الدولة والعملة الأجنبية.
وصمد وقف إطلاق النار إلى حد كبير مما سمح للسكان بشراء الغذاء والوقود للمولدات اللازمة لتوليد الكهرباء نظرا لانقطاعها في غرب ليبيا.