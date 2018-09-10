24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3607:0413:2916:5819:4521:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مئات التلاميذ يرفضون الالتحاق بالدراسة بتنغير (5.00)

  2. هل تستدعي "الغريبة" و"البريوات" الخوف على مستقبل العربية؟ (5.00)

  3. الضريبة الرقمية على "عمالقة أمريكا" تشق صف الاتحاد الأوروبي (5.00)

  4. وزير يتقدم متطرفًين إسرائيليين في اقتحام الأقصى (5.00)

  5. غرق تلميذ ببحيرة سد الدورات ناحية سطات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الاشتراكيون الديموقراطيون في طليعة انتخابات السويد

الاشتراكيون الديموقراطيون في طليعة انتخابات السويد

الاشتراكيون الديموقراطيون في طليعة انتخابات السويد
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 09 شتنبر 2018 - 23:30

أفادت استطلاعات آراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع بأن الكتلة الحاكمة التي تميل إلى اليسار تواجه منافسة الند للند مع أحزاب المعارضة (يمين وسط)، وسط مكاسب قوية حققها اليمين الشعبوي المناهض للهجرة.

تصدّر الحزب الاشتراكي الديموقراطي الحاكم في السويد نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت اليوم الأحد ( 9 شتنبر 2018) ، متقدّماً بفارق شاسع على منافسيه الرئيسيين: المحافظون واليمين المتطرّف، بحسب ما أفادت نتائج استطلاعين لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع.

وبحسب هذين الاستطلاعين فإن الاشتراكيين الديموقراطيين سيحصلون على ما بين 25.4 % و26.2% وهي أسوأ نتيجة لهم منذ أكثر من قرن.

أما حزب "ديموقراطيو السويد" اليميني المتطرّف المناهض للهجرة فسيحصل على ما بين 16.3% و19.2%، في حين أن استطلاعات الرأي قبل الانتخابات كانت تتوقّع حصوله على 25% من الأصوات.

وأعطى استطلاع للرأي حزب "ديموقراطيو السويد" المركز الثاني، في حين أن استطلاعاً آخر أعطاه المركز الثالث.

أما المحافظون فسيحصلون على ما بين 17.8% و18.4% أي أقلّ بكثير مما حصلوا عليه عام 2014 عندما جمعوا 23%.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.