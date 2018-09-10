سوبيانين يخلف نفسه على رأس عمودية موسكو

هسبريس - متابعة

أعيد انتخاب سيرجي سوبيانين عمدة لموسكو بحصوله على 70.04% من الأصوات في الانتخابات التي أجريت أمس الأحد، وفقا للبيانات الأولية الصادرة اليوم عن لجنة الانتخابات في موسكو.

جاءت هذه النتائج بعد فرز 99% من أوراق الاقتراع في انتخابات لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 30.86% من إجمالي الناخبين.

وأشار رئيس لجنة الانتخابات في موسكو، فالنتين جوربونوف، إلى أن الانتخابات جرت في جو هادىء، ولم تسجل أي حوادث في مراكز الاقتراع.

تجدر الإشارة بأن سوبيانين (60 عاما)، وهو أحد الرجال المقربين إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد تم اختياره عمدة لمدينة موسكو عام 2010 من قبل أعضاء المجلس التشريعي في المدينة.

كما تم إعادة اختياره مرة أخرى عمدة للعاصمة الروسية بعد ثلاث سنوات من ذلك التاريخ، بحصوله على 51.37% من الأصوات في انتخابات مباشرة، كان منافسه فيها زعيم المعارضة أليكسي نافالني، الذي حصل بدوره على 27.24% من الأصوات.