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مصــطفى غَــلْمَـان*
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حصيلة زلزال "هوكايدو" اليابانية ترتفع 44 قتيلا

حصيلة زلزال "هوكايدو" اليابانية ترتفع 44 قتيلا
هسبريس - متابعة
الاثنين 10 شتنبر 2018 - 09:50

ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب الخميس الماضي جزيرة هوكايدو اليابانية (شمال) بقوة 6.7 درجات على مقياس ريختر، إلى 44 شخصا، وفقا لأحدث إحصاء من الحكومة.

وأكد الوزير المتحدث باسم الحكومة، يوشيهيدي سوجا، اليوم أن فرق الإنقاذ انتشلت جثة رجل يبلغ من العمر 77 عاما، كان آخر المفقودين، ليرتفع عدد الضحايا إلى 44 قتيلا.

كما أسفر الزلزال عن إصابة 660 شخصا، بحسب إحصاء الشرطة والسلطات المحلية لجزيرة هوكايدو، والذي نشرته قناة (NHK) المحلية.

وتسبب الزلزال كذلك عن تهدم 70 بناية على الأقل، ولجوء نحو 2600 شخص لمراكز إيواء، بحسب القناة.

وكان الزلزال قد تسبب في توقف العمل بشكل تلقائي في محطة الطاقة الحرارية المركزية في منطقة أتسوما، مركز الزلزال، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مليوني و950 ألف مبنى.

بينما بدأت حركة نقل السكك الحديد في العمل تدريجيا وكذلك الرحلات الجوية بمطار شيتوسي الدولي، القريب من العاصمة سابورو.

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