"صدام حسين" يشعل من قبره أزمة دبلوماسية بين العراق والجزائر

هسبريس - متابعة

قالت وزارة الخارجية العراقية، إنها ستستدعي السفير الجزائري لديها لإبلاغه رفض واستياء العراق من سلوك بعض المتواجدين ضمن الجماهير الرياضية الجزائرية خلال مباراة نادي القوة الجوية واتحاد الجزائر.

وانسحب فريق القوة الجوية قبل نهاية مباراته أمام مضيفه فريق اتحاد الجزائر بربع ساعة، أمس، وذلك ضمن دور الـ32 من مسابقة كأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم، بعد هتاف المشجعين الجزائريين "الله أكبر.. صدام حسين".

وأفادت الخارجية العراقية، اليوم الإثنين، بإنها "تعرب عن استنكارها لسلوك بعض المغرضين من المتواجدين ضمن الجماهير الرياضية الجزائرية، في مباراة نادي القوة الجوية العراقي، المشارك في البطولة العربية، والتي أساءت بدورها الى عمق العلاقة الاخوية بين البلدين"، مطالبة بـ"توضيح من الجهات ذات العلاقة عن هذا التصرف المدان".

ولفتت إلى أنها "ستستدعي سفير الجمهورية الجزائرية لدى بغداد (عبد القادر بن شاعة)، لإبلاغه ومن خلاله إلى الحكومة الجزائرية برفض واستياء العراق حكومة وشعبا، وتذكّره بمسؤولية حماية المواطنين العراقيين المتواجدين في الجزائر، والابتعاد عن كل ما من شأنه إثارة شعبنا العزيز في تلميع الوجه القبيح للنظام الدكتاتوري الصدامي البائد".

وأضافت الوزارة، في بيانها، أن "الشعب العراقي المحب لأشقائه كان ومازال مثالا ونموذجا في التعامل الأخوي بعيدا عن اي لغة طائفية تمنح الأعداء فرصة تفكيك مجتمعاتنا المتآخية".

وأرجع فريق القوة الجوية العراقية سبب انسحابه إلى ترديد الجماهير الجزائرية في قلب ملعب عمر حمادي بالعاصمة الجزائرية "شعارات طائفية" ضد الشعب العراقي، في إشارة إلى هتافات الجماهير الجزائرية باسم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وكان الفريق الجزائري متقدما بهدفين دون رد، لينتظر الحكم بعد انسحاب الفريق العراقي مدة ربع ساعة، ليعلن بعدها انتصار اتحاد العاصمة جراء انسحاب فريق القوة الجوية العراقي، الذي طالب عدد من مشجعيه عبر موقع "تويتر" تنظيم مظاهرة أمام السفارة الجزائرية في العراق.