24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3607:0413:2916:5819:4521:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. وزير يتقدم متطرفًين إسرائيليين في اقتحام الأقصى (5.00)

  2. عجلة التنمية معطوبة وبرامج التأهيل مغشوشة في "دار الضمانة" (5.00)

  3. "مجموعة فلسطين": المنسوب لويحمان وهناوي محرف‎ (5.00)

  4. كوميديون مغاربة في قلب قضية تحرش .. والمشتكية ترفض التنازل (5.00)

  5. ما دلالة رفض "البغرير" المعروف وقبول "السؤدد" المجهول؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

مصــطفى غَــلْمَـان*

أمراكش لا أبا لك يسأم !!

مصــطفى غَــلْمَـان*
Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | "صدام حسين" يشعل من قبره أزمة دبلوماسية بين العراق والجزائر

"صدام حسين" يشعل من قبره أزمة دبلوماسية بين العراق والجزائر

"صدام حسين" يشعل من قبره أزمة دبلوماسية بين العراق والجزائر
هسبريس - متابعة
الاثنين 10 شتنبر 2018 - 11:00

قالت وزارة الخارجية العراقية، إنها ستستدعي السفير الجزائري لديها لإبلاغه رفض واستياء العراق من سلوك بعض المتواجدين ضمن الجماهير الرياضية الجزائرية خلال مباراة نادي القوة الجوية واتحاد الجزائر.

وانسحب فريق القوة الجوية قبل نهاية مباراته أمام مضيفه فريق اتحاد الجزائر بربع ساعة، أمس، وذلك ضمن دور الـ32 من مسابقة كأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم، بعد هتاف المشجعين الجزائريين "الله أكبر.. صدام حسين".

وأفادت الخارجية العراقية، اليوم الإثنين، بإنها "تعرب عن استنكارها لسلوك بعض المغرضين من المتواجدين ضمن الجماهير الرياضية الجزائرية، في مباراة نادي القوة الجوية العراقي، المشارك في البطولة العربية، والتي أساءت بدورها الى عمق العلاقة الاخوية بين البلدين"، مطالبة بـ"توضيح من الجهات ذات العلاقة عن هذا التصرف المدان".

ولفتت إلى أنها "ستستدعي سفير الجمهورية الجزائرية لدى بغداد (عبد القادر بن شاعة)، لإبلاغه ومن خلاله إلى الحكومة الجزائرية برفض واستياء العراق حكومة وشعبا، وتذكّره بمسؤولية حماية المواطنين العراقيين المتواجدين في الجزائر، والابتعاد عن كل ما من شأنه إثارة شعبنا العزيز في تلميع الوجه القبيح للنظام الدكتاتوري الصدامي البائد".

وأضافت الوزارة، في بيانها، أن "الشعب العراقي المحب لأشقائه كان ومازال مثالا ونموذجا في التعامل الأخوي بعيدا عن اي لغة طائفية تمنح الأعداء فرصة تفكيك مجتمعاتنا المتآخية".

وأرجع فريق القوة الجوية العراقية سبب انسحابه إلى ترديد الجماهير الجزائرية في قلب ملعب عمر حمادي بالعاصمة الجزائرية "شعارات طائفية" ضد الشعب العراقي، في إشارة إلى هتافات الجماهير الجزائرية باسم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وكان الفريق الجزائري متقدما بهدفين دون رد، لينتظر الحكم بعد انسحاب الفريق العراقي مدة ربع ساعة، ليعلن بعدها انتصار اتحاد العاصمة جراء انسحاب فريق القوة الجوية العراقي، الذي طالب عدد من مشجعيه عبر موقع "تويتر" تنظيم مظاهرة أمام السفارة الجزائرية في العراق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - البلبل الغريب الاثنين 10 شتنبر 2018 - 11:10
الأشقاء الجزائريون،
خضتم ثورة عظيمة للتخلص من جلادكم الفرنسي
ولهذا لا يليق بكم أن تمارسوا هواية التطبيل للطغاة متى ما سنحت الفرصة
في وقت سابق، صفقتم للقذافي واليوم صدام البائد
أما العلاقات بشار الكيماوي فقائمة دون حرج
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
2 - جابر من السعودية الاثنين 10 شتنبر 2018 - 11:13
اين المشكل مجرد جمهور يعبر عن رايه؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - يوسف الاثنين 10 شتنبر 2018 - 11:14
واش صدام مات ياك ؟!! الله يرحمو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
4 - تازي حر الاثنين 10 شتنبر 2018 - 11:18
الى البلبل الغريب
من بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجر
صدام حسين. كان رمزا للقومية العربية ولا ينكر ما قام به الا جاحد كاره خائن
يكفيه انه شهيد للامة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - عادل مراد الاثنين 10 شتنبر 2018 - 11:18
كل يوم.يخرج علينا الاعراب بحكايه جديده.
كان الاجدر استدعاء سفراء الدول التي دمرت العراق و التي قسمت هذا البلد العريق الى طوائف.
العربي يتقوى عل اخيه فقط .
المهم الجزاىر لا تبالي بزعبلات دول ليس لها كامل السياده و حريه التعبير في الملاعب لا يستطيع احد ان يوقفها.
الجماهير الجزاىريه شتمت الوزير الاول الجزاىري في نهاىي كاس الجمهورية فما بالك بالغير.
الغريب في الامر ان انصار الاتحاد هتفوا بصدام حسين و لم يتكلموا عن اي طائفة عراقيه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - منير الاثنين 10 شتنبر 2018 - 11:18
ههههه هدف لصفر لصالح المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - ميمون الاثنين 10 شتنبر 2018 - 11:19
إنها حرية التعبير ،أين يوجذ المشكل ،هذا من جهه في ما يخص الشهيذ صذام إنه ذخل التاريخ من أوسع الأبواب شاء من شاء وأبى من أبا .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.