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الرئيسية | خارج الحدود | حوالي 4 آلاف مهاجر تونسي يصلون سواحل إيطاليا

حوالي 4 آلاف مهاجر تونسي يصلون سواحل إيطاليا

حوالي 4 آلاف مهاجر تونسي يصلون سواحل إيطاليا
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 00:30

تضاعف عدد المهاجرين التونسيين غير الشرعيين إلى سواحل إيطاليا في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسبما كشف رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مسعود الرمضاني.

ووفقا للبيانات المقدمة، وصل إجمالي 3 آلاف و811 مواطنا تونسيا إلى السواحل الإيطالية في الفترة بين يناير وغشت من هذا العام مقارنة بألف و721 شخصا في الفترة نفسها من عام 2017.

وأصبحت السواحل الممتدة بين طرابلس والحدود التونسية في العامين الماضيين المعقل الرئيسي لعصابات المافيا التي تتاجر بالبشر، على الرغم من وجود زوارق دورية أوروبية.

تجدر الإشارة بأن غالبية الذين يخوضون مغامرة الهجرة عبر البحر من الشباب التونسي العاطل، والذي يبحث عن أمل مستقبلي في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة في بلادهم.

ووفقا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، تمكن أكثر من 171 ألفا و635 مهاجرا غير شرعي من العبور إلى أوروبا عام 2017 ، بينما اختفى 3 آلاف و116 آخرين في البحر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - hmida la feraille الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 00:46
لا اله الا الله. اغلب شبابنا يغامر بحياته للوصول الى ايطاليا او اسبانيا. ايها المسؤولون الذين يركعون للغرب. ان سياستكم لم تزد شعوبكم الا فقرا. كلكم مسيرون من طرف اوربا و امريكا. لماذا لا تتحدوا في منطقه واحده كبيره و تستثمروا كل جهودكم و اموالكم التي نهبتموها من موريطانيا و المغرب و الجزاير و تونس و ليبيا و تنقذوا شعوبكم. في كل بلد سياسيون يسرقون بوسايل مختلفه.
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