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مصــطفى غَــلْمَـان*
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"داعش" ينحر 4 أشخاص بمحافظة ديالى العراقية

"داعش" ينحر 4 أشخاص بمحافظة ديالى العراقية
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 10 شتنبر 2018 - 17:54

أفاد مصدر محلي عراقي بأن مسلحين من تنظيم داعش قاموا بنحر أربعة أشخاص بقضاء خانقين بمحافظة ديالى (57 كلم شمال شرق بغداد).

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المصدر قوله إنه "تم العثور على الجثث الأربعة وهي مقطوعة الرأس"، مشيرا إلى أنه "تم نقلها إلى الطب العدلي".

وتشن القوات العراقية بين الحين والآخر حملات لتعقب خلايا التنظيم في مناطق متفرقة بالمحافظة.

كان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكريا في بلاده، ورغم ذلك لا تزال هناك عمليات متواصلة تستهدف فلول التنظيم الذين لا يزالون ينفذون أعمال عنف في المناطق بين محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى وديالى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - سعيد الاثنين 10 شتنبر 2018 - 18:53
داعش و اشباهها قدموا لأعداء الإسلام أكبر خدمة لم يتصوروها و لو في الأحلام ،داعش تقاتل النصرة و النصرة تقتل العشرات من داعش، و أحرار الشام يقتلون الدواعش و الفصائل الأخرى ،و الفصائل الأخرى تقاتل داعش و النصرة و كل الفصائل الغير متفقة معها و هذه الفصائل ترد بالمثل، الا عدو واحد قريب منهم في مرتفعات الجولان يوقرونه و لا و لن يزعجوه ، هههه استفيقوا أيها الشباب المغربي المغرر به من طرف الدواعش الجهلة أعداء و مشوهي الإسلام الحق ،ان مجاهدة الفقر و الجهل بالدراسة و العمل ،أولى من استغلالكم في قتل بعضكم البعض في سوريا أو غيرها
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