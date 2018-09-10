"داعش" ينحر 4 أشخاص بمحافظة ديالى العراقية

هسبريس - د.ب.أ

أفاد مصدر محلي عراقي بأن مسلحين من تنظيم داعش قاموا بنحر أربعة أشخاص بقضاء خانقين بمحافظة ديالى (57 كلم شمال شرق بغداد).

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المصدر قوله إنه "تم العثور على الجثث الأربعة وهي مقطوعة الرأس"، مشيرا إلى أنه "تم نقلها إلى الطب العدلي".

وتشن القوات العراقية بين الحين والآخر حملات لتعقب خلايا التنظيم في مناطق متفرقة بالمحافظة.

كان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكريا في بلاده، ورغم ذلك لا تزال هناك عمليات متواصلة تستهدف فلول التنظيم الذين لا يزالون ينفذون أعمال عنف في المناطق بين محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى وديالى.