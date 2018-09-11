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الرئيسية | خارج الحدود | لاهاي .. استئناف محاكمة متهمين باغتيال الحريري

لاهاي .. استئناف محاكمة متهمين باغتيال الحريري

لاهاي .. استئناف محاكمة متهمين باغتيال الحريري
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 00:10

تشهد لاهاي استئناف محاكمة غيابية الثلاثاء لأربعة متهمين يشتبه في ضلوعهم في الهجوم الذي أدى لمقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، بعد 13 عاما من وقوع الانفجار الذي أودى بحياة 21 آخرين.

ويواجه الأربعة وهم أعضاء في جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة اتهامات بالتخطيط للهجوم الذي وقع في بيروت عام 2005، وجر البلاد تقريبا مرة أخرى نحو الحرب الأهلية.

ولا يزال المتهمون الأربعة، وهم سالم جميل عياش وحسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا، فارين وتجري محاكمتهم غيابيا.

وأقيمت المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي بدعم من الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية آنذاك، لتعمل على التحقيق في حادثة مقتل الحريري وملاحقة الجناة فيها.

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