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كُتّاب وآراء
إيقاف رجل اقتحم بسيارته مدرج مطار ليون
أوقفت قوات الأمن، الاثنين، رجلا على مدارج مطار ليون (وسط شرق) الفرنسي، بعد أن تمكن من التسلل إليها بسيارته دون التسبب في إصابات، حسب ما علم من السلطة المحلية.
واقتحم الرجل بابين من الزجاج توصلان إلى داخل المحطة رقم1 في المطار، قبل أن يدخل الى مدارج هبوط الطائرات.
وكان جرى، سابقا، الإبلاغ عن سيارته بسبب إفراط في السرعة والسير في الاتجاه المعاكس في الطريق السريعة قرب المطار، حسب مصدر قريب من التحقيق.
وقالت المحافظة إن الموقوف اقتحم، قبل ذلك، حاجزا لمطار برون لرحلات رجال الأعمال شرق ليون، قبل أن يعود أدراجه.
ولم ترشح أية معطيات عن الشخص أو دوافعه، على الفور. وجرى وقف الحركة تماما في المطار.