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مصــطفى غَــلْمَـان*

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مصــطفى غَــلْمَـان*
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هذا عدد اليهود وهكذا يتوزعون في دول العالم

هذا عدد اليهود وهكذا يتوزعون في دول العالم
هسبريس - الأناضول
الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 04:34

قدّرت الوكالة اليهودية، أعداد اليهود في العالم بحوالي 14 مليون و700 ألف نسمة، يعيش غالبيتهم خارج إسرائيل، وبخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن الوكالة اليهودية (غير حكومية)، قولها إن 6.6 مليون من اليهود يعيشون في إسرائيل، وإن 5.7 مليون يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاءت هذه المعطيات بمناسبة رأس السنة العبرية، التي يحتفل بها اليهود اليوم الاثنين.

وأشارت الوكالة اليهودية الى أن فرنسا حلت ثالثا في عدد اليهود بعد إسرائيل والولايات المتحدة حيث يعيش فيها 453 ألف يهودي، تليها كندا (391 ألفا) ، بريطانيا (290 ألفا).

وأشارت الوكالة اليهودية الى أن من بين اليهود الذين يعيشون خارج إسرائيل هناك أقل من 4500 يهودي يعيشون في دول عربية بينهم ألفان في المغرب وألف في تونس وأقل من 500 يعيشون في كل من اليمن وسوريا ومصر.

وذكرت أن 8500 يهودي يعيشون في إيران و15 ألف يهودي يعيشون في تركيا.

ولفتت الوكالة إلى وجود جاليات يهودية صغيرة للغاية لا يتعدى عدد أفرادها المائة، في نحو 93 دولة.

وتأسست الوكالة اليهودية عام 1922 كجهاز تنفيذي للحركة الصهيونية، وتركز عملها على إقامة دولة إسرائيل، وتشجيع هجرة اليهود لفلسطين.

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