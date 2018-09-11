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100 مليون حبة أرز .. واجب مدرسي يثير جدلا

100 مليون حبة أرز .. واجب مدرسي يثير جدلا
هسبريس - الأناضول
الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 04:55

أثار واجب مدرسي بـ "عدّ مئة مليون حبّة أرز"، طلبها معلّم مدرسة ابتدائية من تلاميذه، جدلا كبيرا في الصين.

وذكرت صحيفة "شنغهاي ديلي" الصينية، أن معلم مادة رياضيات في مدينة "فوشان" بمقاطعة غوانغدونغ شرقي البلاد، طلب من تلاميذه إتمام واجب مدرسي بـ "عدّ مئة مليون حبة أرز".

وأضافت أن المعلم طلب من تلاميذه إحضار وظائفهم إلى المدرسة في اليوم التالي، مشيرة إلى اندهاش أولياء أمور التلاميذ من الواجب المدرسي.

وحاول مستخدمو التواصل الاجتماعي "ويبو"، في الصين، إيجاد حلول للتلاميذ في عد مئة مليون حبة أرز.

وكتب أحد المستخدمين في موقع "ويبو": "عدّوا ألف حبة أرز في المرحلة الأولى، ثم قيسوا وزنها، بعدها احسبوا وزن مئة مليون حبة أرز وفقًا لهذا الوزن".

مستخدم آخر قال: "العام يتألف من 365 يوما، واليوم الواحد يتألف من 24 ساعة، والساعة تتألف من 3 آلاف و600 ثانية، وفي حال أجرينا عملية ضرب حسابية يخرج أمامنا رقم 31 مليون و536 ألف ثانية، أي أننا نستطيع عد مئة مليون حبة أرز، خلال عام واحد، بعد عد 3 حبات أرز في الثانية الواحدة، من دون إعطاء فترة للطعام أو النوم".

وكتب مستخدم آخر أيضا: "سيتخرج جميع تلاميذ المدرسة إلى أن يتم إحصاء مئة مليون حبة من الأرز".

وأشارت الصحيفة الصينية، إلى أن مئة مليون حبة أرز، يصل وزنها إلى طنين.

وبيّنت أن المعلم طلب من تلاميذ إنجاز واجب مدرسي من هذا النوع، لدفعهم نحو البحث عن مختلف الحلول.

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