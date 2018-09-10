24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3607:0413:2916:5819:4521:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الإسعافات الأولية عند الحوادث .. تدخّلات إنقاذية سريعة ذات حَدّيْن (5.00)

  2. أول استثمار ياباني في الشاي يصل المغرب بحثاً عن أسواق أوروبا (5.00)

  3. "مجموعة فلسطين": المنسوب لويحمان وهناوي محرف‎ (5.00)

  4. الحكومة تكشف إجراءات جديدة لمواجهة الاستيلاء على عقارات الغير (5.00)

  5. تريدون قتل الدارجة؟ اقتلوها بالصحة والراحة! (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | منع نائبات تنزانيا من التزين بأظافر ورموش صناعية

منع نائبات تنزانيا من التزين بأظافر ورموش صناعية

منع نائبات تنزانيا من التزين بأظافر ورموش صناعية
هسبريس - إفي
الاثنين 10 شتنبر 2018 - 22:40

لن تتمكن النائبات في تنزانيا من دخول البرلمان في حالة وضعهن أظافر أو رموشا صناعية، وفقا لتعليمات رئيس البرلمان جوب ندوجاي.

وأشار ندوجاي إلى أنه اتخذ إجراء بمنع النائبات اللاتي "يستخدمن مساحيق الزينة بإفراط" بعد استشارة العديد من الخبراء، حسبما نشرت صحيفة (ذا سيتيزن) المحلية.

وجاء الإعلان عن هذا المنع بعد وقت قليل من قيام نائب وزير الصحة فاوستين ندوجوليل أمام البرلمان بشرح أن النساء اللاتي يستخدمن رموشا وأظافر صناعية "يتعرضن لمشاكل صحية عديدة" قد تكلف الدولة أموالا.

وقال ندوجوليل إن المستشفى الرئيسي بالبلاد في دار السلام، أكثر المدن المأهولة بالسكان في تنزانيا، يضم 700 امرأة على الأقل سنويا بسبب الأمراض الناجمة عن استخدام هذا النوع من الأدوات الصناعية أو حلول تبييض البشرة.

بالإضافة إلى ذلك، ينص قانون تنزانيا على أن الأظافر والرموش الصناعية لا تعتبر أدوات تجميلية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - سمير الريفي الاثنين 10 شتنبر 2018 - 23:02
قرأت هذا الخبر فتذكرت تلك النائبة البامية المحترمة جدا التي نامت في البرلمان وقدماها فوق الطاولة وبلا ما نكمل...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - محترق الاثنين 10 شتنبر 2018 - 23:02
لو كان مثل هذا القرار في البرلماني المغربي ( البلد المسلم ) لقامت الجمعيات والممثلات الحقوقيات العقوقيات بزوبعة اعلامية صارخة ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
3 - وكواك الحق الاثنين 10 شتنبر 2018 - 23:09
آودي آودي
كثرة الهم تتضحك
كل عام و نحن الأقرب لله عز وجل
سنة تمر و الوفاة أقرب و اللهم أحسن عاقبتنا آمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.