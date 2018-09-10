24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:36
|07:04
|13:29
|16:58
|19:45
|21:01
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- عدم النوم ليلة واحدة يزيد خطر الأمراض الأيضية
- "حسابات البقاء" تُفشل سيناريوهات عزل الرئيس الأمريكي ترامب
- دراسة تنسب "انخفاض السمعة الداخلية" للمغرب إلى الأمن والترفيه
- أسلحة أمريكا المستقبلية .. طائرات وسفن بلا قبطان وأقمار ذكية
- هكذا ترى هولندا محترفين مغاربة .. "يأكلون الغلة ويسبون الملة"
الإسعافات الأولية عند الحوادث .. تدخّلات إنقاذية سريعة ذات حَدّيْن (5.00)
أول استثمار ياباني في الشاي يصل المغرب بحثاً عن أسواق أوروبا (5.00)
الحكومة تكشف إجراءات جديدة لمواجهة الاستيلاء على عقارات الغير (5.00)
- "صدام حسين" يشعل من قبره أزمة دبلوماسية بين العراق والجزائر - (122)
- هكذا ترى هولندا محترفين مغاربة .. "يأكلون الغلة ويسبون الملة" - (81)
- حفتر يهدد الجزائر بالحرب .. هذه خلفيات أقوى خرجة للجنرال الليبي - (69)
- "العدالة والتنمية" يُشهر ورقة الدستور أمام مقررات "بغرير وغْريبة" - (68)
- مركز حقوقي يطالب بوقف تدريس "مقررات الدارجة" - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
منظمة ترصد مصرع مائة مهاجر في سواحل ليبيا
أعلنت منظمة "أطبّاء بلا حدود" غير الحكومية الإثنين نقلاً عن ناجين أنّ أكثر من مئة مهاجر، بينهم ما لا يقلّ عن 20 طفلاً، لقوا حتفهم إثر غرق زورقين كانوا على متنهما قبالة سواحل ليبيا مطلع شتنبر الجاري.
وأوضحت المنظمة الإنسانية في بيان أن الناجين رووا لطواقمها أنهم أبحروا من الساحل الليبي صبيحة الأول من شتنبر على متن زورقين مطّاطيّين كان كل منهما يقلّ 160 مهاجراً.
وتشكّل ليبيا وجهة ومعبرا لآلاف المهاجرين الأفارقة الراغبين في الوصول الى السواحل الاوروبية.
ويلاقي مئات من المهاجرين حتفهم سنوياً عند محاولتهم عبور البحر المتوسط في ظروف محفوفة بالمخاطر انطلاقا من السواحل الليبية، مستغلّين في ذلك عدم الاستقرار السياسي في البلاد.