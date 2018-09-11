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الرئيسية | خارج الحدود | الجيش الروسي يطلق أضخم مناورات عسكرية منذ الحقبة السوفياتية

الجيش الروسي يطلق أضخم مناورات عسكرية منذ الحقبة السوفياتية

الجيش الروسي يطلق أضخم مناورات عسكرية منذ الحقبة السوفياتية
هسبريس - أ.ف.ب
الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 12:00

تبدأ روسيا، الثلاثاء، أكبر تمارين عسكرية في تاريخها بمشاركة 300 ألف جندي يمثلون كل مكونات جيشها، فضلا عن حضور عسكريين صينيين ومنغوليين، وسط انتقادات من حلف شمال الأطلسي التي اعتبرها تدريبا على "نزاع واسع النطاق".

ويجري هذا الانتشار الكثيف ومشاركة وحدات من الجيشين الصيني والمنغولي في تمارين "فوستوك-2018" (شرق-2018)، بين 11 و17 شتنبر الحالي، في سيبيريا الشرقية وفي أقصى الشرق الروسي.

وعلى هامش المنتدى الاقتصادي في فلاديفوستوك في الشرق الأقصى، يفترض أن يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مناورات فوستوك-2018 التي تجرى في أجواء من التوتر المستمر مع الغرب بسبب الأزمة الأوكرانية والنزاع في سوريا والاتهامات بالتدخل في سياسات دول غربية.

وقارن الجيش الروسي هذا الاستعراض للقوة بـ"زاباد-81" (غرب-81)، التي شارك فيها قبل نحو 40 عاما بين مائة ألف و150 ألف جندي من حلف وارسو في أوروبا الشرقية، وكانت أكبر تدريبات تنظم إبان الحقبة السوفياتية.

وكان سيرغي شويغو، وزير الدفاع الروسي، أشاد، في نهاية غشت المنصرم، بهذه المناورات التي قال إنها "ستكون شبيهة بزاباد-81؛ لكنها أكبر نوعا ما". وقدم تفاصيل عن المشاركين فيها ذاكرا 300 ألف جندي و36 ألف آلية عسكرية و1000 طائرة و80 سفينة.

وأضاف المسؤول الحكومي الروسي بحماسة: "تخيلوا 36 ألف مركبة عسكرية تتحرك في وقت واحد: دبابات ومدرعات نقل جنود وآليات قتالية للمشاة. وكل ذلك، بالتأكيد، في ظروف أقرب أيضا قدر الإمكان من حالة معركة".

أسلحة حديثة

ستشارك كل المكونات الحديثة للجيش الروسي في التدريبات؛ من صواريخ "إسكندر" القادرة على حمل رؤوس نووية، ودبابات تي-80 وتي-90 إلى الطائرات المقاتلة الحديثة من طراز سوخوي 34 و35. وفي البحر، سينشر الأسطول الروسي عددا كبيرا من الفرقاطات المزودة بصواريخ "كاليبر"، التي اختُبرت في سوريا.

وقد شارك 155 ألف جندي في المناورات العسكرية الروسية السابقة في المنطقة، "فوستوك-2014"؛ لكن في مناورات زاباد-2017 (غرب-2017)، التي أجريت العام الماضي على أبواب الاتحاد الأوروبي، لم يشارك سوى 12 ألفا و700، حسب موسكو.

إلا أن أوكرانيا ودول البلطيق تحدثت عن مشاركة أوسع من ذلك.

وكما هو متوقع، دان حلف شمال الأطلسي (ناتو) هذه المناورات. وقال ديلان وايت، متحدث باسم الحلف الأطلسي، إن "هذا يندرج في إطار توجه نلاحظه منذ بعض الوقت. روسيا أكثر ثقة بنفسها تزيد ميزانيتها الدفاعية، وتعزز حضورها العسكري".

ومنذ 2014 والتدهور الخطير في العلاقات بين موسكو والغرب، ضاعفت روسيا التدريبات العسكرية الواسعة، من القوقاز إلى البلطيق وحتى القطب الشمالي، منتقدة في الآن نفسه تمدد الحلف الأطلسي إلى حدودها الذي يشكل تهديدا أساسيا لأمنها بموجب العقيدة العسكرية الروسية الجديدة التي أقرت في العام نفسه.

وسبقت المناورات الروسية في الشرق الأقصى مناورات في البحر المتوسط، من الأول إلى الثامن من شتنبر، شارك فيها أكثر من 25 سفينة وحوالى ثلاثين طائرة، في إطار تعزيز الحضور الروسي قبالة سواحل سوريا حيث تتدخل عسكريا منذ 2015.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - adilouv الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 12:27
نعم إنها قوة من يعمل في السر ولا يتكلمون كتيرا انها رسالة إلى الغرب الذي لا تردعه إلا القوة ولا يعرف ما الإنسانية( أعني الأنظمة وليس الشعوب )
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6
2 - ali الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 12:29
1000 طائرة يبين لك ما معنى المناورات العسكرية بين الدول التي تشتري السلاح وتلك التي تصنعه .ومنه يتضح الفرق الشاسع بين القوى .لو اجتمعت نصف الدول العربية التي تشتري السلاح لما وصلوا ل العدد .دون الحديث عن الالاف من الآليات العسكرية الاخرى .بيننا وبينهم سنوات ضوءية في جميع المجالات.
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14
3 - يا أمة ضحكت منها الأمم الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 12:33
روسيا أمريكيا الصين ...هذه القوى العظمي تطورت عن طريق التعليم وعن طريق بناء الإنسان وحفظ كرامته لهذا المواطنون في هذه البلدان يحبون بلدهم ...نحن في المغرب نحط من كرامة المواطن وفي نفس الوقت نقول له أن يدافع بالسلاح عن هذا الوطن الذي يهذر كرامته ...يا لها من مفارقة غريبة ;في بلادنا المسؤولون لا يفكرون سوى في أنفسهم يسرقون مال الشعب يستولون على أخصب الأراضي يهدرون اموال الدولة في السياحة و الاستجمام وفي شراء الساعات الفارهة وفي نفس الوقت يطالبون بالإصلاح ...إصلح نفسك أولا أيها المسؤول وقم برد أموال الشعب التي سرقتها وبعدئد نتفاهم ...المغرب أمة غارقة في الجهل والأمية والتخلف وهدر أبسط حقوق الكرامة لكن الكارثة الكبرى أن هذه البلاد ابتلاها الله بمسؤولين يقولون ما لا يفعلون ويريدون إصلاح البلاد دون التنازل عن الممتلكات التي سرقوها من الشعب ودون إعطاء المثال والقدوة في الصلاح والإصلاح ...أنا شخصيا لست متفائلا بمستقبل المغرب لأنه لا توجد إرادة سياسية لتغيره وأنا لا أومن إطلاقا أن السارق يمكن أن يصلح البلاد .فالله سبحانه وتعالي لا يصلح عمل المفسدين ...الشعب يجب أن يأخد زمام المبادرة
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3
4 - سعد الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 12:35
روسيا تقول لأمريكا انها قوة عسكرية عظمى يحسب لها ألف حساب كنظن انه ستقوم حرب عالمية ثالثة باش تستمر مصانع السلاح في العمل والبيع وينقص البشر
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2
5 - Mc kounati الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 12:35
وبالمغرب اطلقت المبادرة الوطنية للطنيز العكري أضخم عملية لها وذلك بتوزيع 300 أرنب بكل من من جنوب وشمال المملكة: شتّان بين الثرى والثريا ....
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6 - المهدي الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 12:36
ونحن نبدأ أكبر عملية تكليخية في العالم، بمشاركة عيوش وجيل كامل قادر على حمل رؤوس بغريرية، الله يعفو علينا
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2
7 - الشمقمق الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 12:39
مناورات عند رويتها تحس بقوة الدولة
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8 - بالصر الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 12:41
سلام عليكم ورحمة الله شكرا لك على هذا الإعلان
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9 - ملاحظ مفربي الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 12:43
روسيا تدرك جيدا انها لم ولن تصل للقوة التكنولوجية العسكرية للولايات المتحدة ، وحتى في عهد الاتحاد السوفياتي عندما كانت في عزها وقوتها كانت امريكا متفوقة عليها تكنولوجيا واقتصاديا كذلك ..
فهده الاستعراضات الهدف من وراءها بالطبع هو البحث عن أسواق في العالم الثالت وخصوصا السوق العربية والاسلامية الذين يشترون الاسلحة بقوة لمحاربة بعضهما ..
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