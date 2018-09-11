ارتفاع جرائم القتل والاغتصاب في جنوب إفريقيا

هسبريس - متابعة

ارتفعت جرائم القتل في جنوب أفريقيا مرة أخرى في العام الماضي بنسبة 6.9%، كما زادت أيضا حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي في هذه الفترة، وفقا للبيانات التي نشرتها، الثلاثاء، حكومة جنوب أفريقيا.

وارتفع عدد جرائم القتل بنسبة 6.9% ليصل إلى 20 ألف و336 حالة في الفترة (2017-2018)، مقارنة بـ19 ألف و16 حالة سجلت في الفترة (2016-2017).

وقال وزير الشرطة (الأمن سابقا) بجنوب أفريقيا، بهيكي سيلي، خلال عرض هذه البيانات على البرلمان، إن "البيانات التي نقدمها ليست مهمة طالما لم يتم تخفيض معدل الجريمة".

وأشار سيلي إلى أن 57 مواطنا من جنوب إفريقيا يقتلون كل يوم في البلد، الذي يعد من أكثر الدول عنفا في العالم.

وكانت الجرائم التي شهدت زيادة أكثر من غيرها هي حالات الاعتداء الجنسي، التي زادت بنسبة 8.2% في هذه الفترة، لتصل إلى 6 آلاف و786 حالة؛ أي أنه يحدث نحو 19 اعتداء جنسي في جنوب أفريقيا في اليوم الواحد، وفقا لبيانات الشرطة التي أصدرتها الحكومة.

كما ارتفعت حالات الاغتصاب بنسبة 0.5% لتصل إلى 40 ألف و35 حالة.