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الرئيسية | خارج الحدود | ممثلة أفلام إباحية تتشبث بمقاضاة الرئيس ترامب

ممثلة أفلام إباحية تتشبث بمقاضاة الرئيس ترامب

ممثلة أفلام إباحية تتشبث بمقاضاة الرئيس ترامب
هسبريس - إفي
الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 01:10

طلبت الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز، عبر محاميها، مايكل أفيناتي، بأن تأخذ القضية التي رفعتها ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومحاميه السابق مايكل كوهين، مسارها، رغم محاولات إغلاقها.

وتعود القضية إلى دفع كوهين 130 ألف دولار لدانييلز قبل انتخابات 2016 الرئاسية مقابل شراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية التي تزعم أن الرئيس الحالي أقام علاقة معها قبل نحو عقد.

ولدى الكشف عن الصفقة في وسائل الإعلام مطلع العام الجاري، نقلت دانييلز القضية إلى المحاكم لإبطال الاتفاق، مؤكدة أنه باطل لأن ترامب لم يوقع عليه قط.

يذكر أن كوهين أقر بذنبه في منتصف غشت في جريمة انتهاكه لقواعد تمويل الحملات السياسية بسبب دفع أموال لدانييلز وكذلك للعارضة السابقة ببلاي بوي، كارين ماكدوجال.

وأشار المحامي إلى أنه تصرف بأمر من ترامب، ولكن الرئيس يؤكد أنه علم بدفع الأموال بعد الانتخابات الرئاسية ونفى أي علاقة مع دانييلز.

وقال أفيناتي في رسالة للقاضي جيمس أوتيرو بمقاطعة وسط كاليفورنيا "كوهين مجرم، وترامب متواطئ. أبرما اتفاقا ودفعا 130 ألف دولار لخدمة حملة ترامب وإخفاء معلومات عن الناخبين خلال انتخابات 2016".

وأضاف أن "المصلحة العامة في الاستمرار في هذه القضية واضحة. سيكون من المبكر إنهاء القضية الآن بعد كل الأكاذيب والخداع، وسيهز الثقة العامة في المحاكم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - ولد حميدو الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 01:26
كل واحد اتهمته فتاة أو سيدة بالتحرش خصو يدخل للحبس فهدا هو القانون ما كاينش جوج واحد على المواطن و الآخر على المسؤول
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2 - مرة أخرى الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 01:44
في هذه السنة بأمريكا حملات لفضح المتحرشين اشتعل فتيلها بهوليود بعد ان فضح منتج ومخرج مرموق من طرف ممثلات.وانتشرت الحملة بالقنوات حيث فصل اعلاميون ومديرو قنوات إعلامية.وترامب ستكون نهايته لو ثبت تورطه بالدليل في قضايا تحرش والتي من الاكيد انه غارق فيها لأذنيه.فلو ان الضحايا انتفضن الآن وظهرن للمواجهة فلن يستطيع الرئيس المجنون الصمود.إثبات التحرش بترامب هو مفتاح خلعه من منصبه الذي وصل إليه بالخداع والتهديد والرشاوى وشراء الذمم.
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3 - TEXAS الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 01:53
لقد تزايدت الضغوط على ترامب في الأونة الأخيرة بالرغم من الإنجازات التي قام بها على المستوى الإقتصادي لكن مايثير الإنتباه هو أن امريكا دولة مؤسسات تعترف بسيادة القانون و مبدأ فصل السلط وهذا ما سيسرع بعزله في الإنتخابات المقبلة إذا تبت التدخل الروسي.
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4 - Nicolas الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 01:56
الى المعلق01 المشكل لي عندها مع ترامب أن رئيس و م أ عطاها أموال أثناء الإنتخابات لشراء صمتها لكونه كانت له علاقة معا وليس اغتصاب وباش ما تفضحوش لكونها نجمة أفلام إباحية. نجمة أفلام إباحية وفيها النفخة وحتى هي گاليك فايت تزوجات عدة مرات، بالمناسبة أقترحها على هداك اللاعب الفرنسي لرفضاتو باميلا اندرسون راها تقدر تقبلو، ولكن المشكل واش اقدر اصبر وهو تيشوفها فالتمثيل ت.....بلا ما نكمل راكوم عارفين.
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