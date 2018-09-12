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الرئيسية | خارج الحدود | "قوات حفتر" تتراجع عن تهديد الجزائر بالحرب

"قوات حفتر" تتراجع عن تهديد الجزائر بالحرب

"قوات حفتر" تتراجع عن تهديد الجزائر بالحرب
هسبريس - متابعة
الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 02:35

قال أحمد المسماري، المتحدث باسم قوات خليفة حفتر، قائد القوات الليبية الموالية لمجلس نواب طبرق (شرق)، إن الجزائر "دولة شقيقة"، مشدّدًا على ضرورة أن تكون العلاقات معها قوية من أجل مكافحة الإرهاب.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، تناقلته وسائل إعلام محلية ودولية، بعد أيام من تهديد حفتر، بشن حرب على الجزائر بدعوى "دخول" عناصر من قواتها الأراضي الليبية.

وأضاف المسماري: "الجزائر دولة شقيقة ومصيرنا واحد، ويجب أن تكون علاقتنا قوية لمكافحة الإرهاب"، مؤكدًا أن "ليبيا لن تكون مصدر تهديد لجيرانها".

وأفاد المتحدث العسكري، أن قواتهم اكتشفت "دخول بعض عناصر الجيش الجزائري إلى الأراضي الليبية"، موضحا أنه "بعد التواصل مع السلطات الجزائرية، تبين دخول عناصر من قوات الدرك (تابعة للجيش) بالخطأ إلى ليبيا".

وشدد المسماري، على أن "الليبيين والجزائريين أشقاء في خندق واحد وتربطهم علاقات سياسية واجتماعية".

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