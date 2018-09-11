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كُتّاب وآراء
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بوتين وبينغ يعدان الفطائر ويحتسيان الفودكا
الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 17:14
استعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ مهاراتهما في الطهي، اليوم الثلاثاء، بعد أن أجريا محادثات في مدينة فلاديفوستوك بأقصى شرق روسيا.
وارتدى كل منهما مئزر المطبخ، وقام بوتين وشي بقلي الفطائر الروسية التقليدية، المعروفة باسم "بليني"، وتذوقاها مع المأكولات البحرية الشهية بما في ذلك الكافيار الأحمر والأسود. وقُدمت أيضا الفودكا للزعيمين حيث احتسياها بعد أن تبادلا الأنخاب.
وأظهر بوتين لشي طريقة وضع العجينة في المقلاة وتقليب الفطائر وفي وقت لاحق دعاه لتذوق الفطائر بعد إضافة الكافيار الروسي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - N.H الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 17:35
رؤساء دول عظيمة حول مائدة بسيطة أينكم يا حكام العرب البدخ و تبدير أموال الشعب بغير وجه حق
2 - سمحمد فاس الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 17:37
العنوان الأفضل هو القوة الإقتصادية والقوة العسكرية يعدان الفطائر ويحتسيان الفودكا.ونحن نتفرج من بعيييييييييييييد
3 - مول البغرير الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 17:42
آرا برع.... هاذو كيقليو السم لامريكا
4 - Senator Ahmed الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 17:45
Bon appetit Mr putin and president of china.
you have right to enjoy and pass an amazing time, because you work and you do you effort for your nations.
China and Russia are great countries
you have right to enjoy and pass an amazing time, because you work and you do you effort for your nations.
China and Russia are great countries
5 - بوحلة ستي الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 17:54
....وتستمر حكاية الرسائل المشفرة من روسيا والصين إلى الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة ترامب
6 - Zohair الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 17:55
ثمن الكافيار يتراوح بين 15000 درهم و 40000 درهم للكيلو
7 - NOUMRI الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 17:57
قمة التواضع هؤلاء من يجوز القول فيهم من تواضع لله رفعه أينك يا حكام العرب تواضعوا متل هؤلاء لكن مرض السلطة ما خلاكم
8 - نوفل الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 18:01
خسارة كون غير كملوها بشي براد اتاي... ولا يمكن فيه المبيدات ...هداك شي اعلاش كايضربوا الفوتكا فيها 80% ديال لانكول...تقتل المبيدات...
9 - ماشي مغربي الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 18:02
هذه أمور عادية جدا في بلاد المتواضعين
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