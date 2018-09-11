بوتين وبينغ يعدان الفطائر ويحتسيان الفودكا

هسبريس - رويترز

استعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ مهاراتهما في الطهي، اليوم الثلاثاء، بعد أن أجريا محادثات في مدينة فلاديفوستوك بأقصى شرق روسيا.

وارتدى كل منهما مئزر المطبخ، وقام بوتين وشي بقلي الفطائر الروسية التقليدية، المعروفة باسم "بليني"، وتذوقاها مع المأكولات البحرية الشهية بما في ذلك الكافيار الأحمر والأسود. وقُدمت أيضا الفودكا للزعيمين حيث احتسياها بعد أن تبادلا الأنخاب.

وأظهر بوتين لشي طريقة وضع العجينة في المقلاة وتقليب الفطائر وفي وقت لاحق دعاه لتذوق الفطائر بعد إضافة الكافيار الروسي.