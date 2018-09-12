اليمينيون يعارضون إعادة تدريس اللغة العربية في مدارس فرنسا

هسبريس - أ.ف.ب

ندّد اليمين واليمين المتطرف في فرنسا، الثلاثاء، بترحيب جان ميشال بلانكيه، وزير التربية بهذا البلد الأوروبي، بتقرير يقترح "إعادة تدريس اللغة العربية" في المدارس من أجل التصدي للتطرف الإسلامي.

وقالت آني جيفنار، النائبة عن حزب "الجمهوريون" (يمين)، لإذاعة "سود راديو"، إنها تعتقد أن جان ميشال بلانكيه "يرتكب خطأ: تعليم اللغة العربية في المدارس الثانوية لن يخُرج طفلا من المدارس القرآنية، ولن يحل مشاكل الخطب باللغة العربية، ولا انتشار السلفية".

وتساءل لوك فيري، الوزير السابق للتربية الوطنية في عهد جاك شيراك، لإذاعة "اوروب 1"، قائلا: "من سيقوم بذلك؟ هل الأمر يتعلق بالتصدي للتطرف الإسلامي أو إدراجه في منهج التربية الوطنية؟ برأيي، إنها فكرة جيدة في الظاهر؛ لكنها سيئة في الواقع".

وأعربت لورانس ساييه، المتحدثة باسم حزب "الجمهوريون"، لإذاعة "إر إف إي"، عن الأسف قائلة: "ذلك معناه التأقلم مع المشكلة وليس حلّها"، مضيفة: "كيف يمكن أن نتخيل اليوم ألا يتم توظيف كل الجهود لتعليم اللغة الفرنسية؟ الأمور تسير بالمقلوب!".

وعارض ممثلو اليمين السيادي واليمين المتطرف الاقتراح بشدة. وقال نيكولا دوبون اينيان، رئيس حزب "انهضي يا فرنسا" السيادي، لإذاعة "فرانس أنتر"، إنه "يعارض بشدة تعريب فرنسا وأسلمة البلاد".

أما لوي أيّو، نائب التجمع الوطني (الجبهة الوطنية سابقا)، فقال إن الاقتراح "مستغرب" ولا يلبي أي حاجة فعلية.

وقال أيّو: "نحن في ظل عقيدة خضوع، وأنا أؤيد تعليم الفرنسية ولغات تتيح لشباننا العمل... بدلا من لغة ستحصر هؤلاء التلاميذ في ثقافتهم الأصلية".

وكان وزير الثقافة اعتبر، في مقابلة مع شبكة "بي إف إم تي في"، بعد أن طُلب منه التعليق على تقرير لمعهد "مونتانيه" يقترح "إعادة تعليم اللغة العربية" لمكافحة "التطرف الإسلامي"، أن العربية "لغة مهمة جدا، على غرار لغات وحضارات أخرى" (الصينية والروسية) يجب "تنميتها" و"إعطاؤها مكانتها".